Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з двома дітьми (фото)

Знаменитість ретельно приховує спадкоємців від уваги публіки. Їхні імена досі залишаються таємницею.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри двох дітей. Сімейними знімками зірка подіумів поділилася в Instagram.

"Вдячна і благословенна. Час так швидко проходить", — написала Наомі.

На фото вона позувала з трирічною донькою та однорічним сином, яких ретельно приховує від публіки. На свіжих знімках Кемпбелл традиційно приховала обличчя спадкоємців смайликами у вигляді сердечок. Наомі проводила час з донькою та сином у засніжених горах Швейцарії. Маленька спадкоємиця супермоделі навіть опанувала катання на лижах.

Наомі Кемпбелл з дітьми

Раніше лише ходили чутки, що доньку та сина Кемпбелл народили сурогатні матері. Згодом вона офіційно це підтвердила. Персона батька дітей досі залишається таємницею для публіки.

Навесні 2021 супермодель китайсько-ямайського походження вперше стала мамою. У неї народилася донька, яку вона ретельно береже від уваги публіки та ЗМІ. Через два роки на світ зʼявився хлопчик. Імені та обличчя дітей знаменитості ретельно приховуються від громадськості.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відреагувала на смерть Ліама Пейна.

Також Фокус писав про розставання Наомі Кемпбелл з німецьким діджеєм.