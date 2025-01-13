Чиновник потерял дар речи от поступка родителей: назвали двойняшек "странными" именами

Пользователи в сети отреагировали на два очень странных имени детей. Одни говорят, что ничего странного нет, а другие — вспоминали эпизоды, когда их дети или родственники сталкивались с таким "сходством" имен двойняшек.

Related video

Один служащий рассказал, что когда он узнал, как одна пара родителей назвала своих близнецов, то это заставило его потерять дар речи. Об этом он рассказал на одном из форумов на Reddit, пишет британское издание Mirror.

Герой истории работает в компании, которая поддерживает школьные округа. В соответствии со своими обязанностями, ему приходится читать различные документы, где указаны имена детей. Однажды он увидел в анкете два имени, которые заставили его потерять дар речи и подумать, бывает ли нечаянно "имена написаны с ошибкой или просто выдуманы такими непутевыми родителями".

"Это, пожалуй, худшие имена для близнецов. Просматриваю списки, сравниваю имена. И тут — одно имя привлекло мой взгляд, и это заставило меня вернуться на страницу назад. Ребенка звали Кокаином (Kocaine). А что больше меня шокировало, так это то что этот ребенок имел близнеца... с таким же именем (Cocaine)!", — пишет шокированный мужчина, спросив мнения пользователей их мнение.

Пользователи в сети сразу начали активно комментировать это сообщение. Одни говорят, что это не "самые трагические имена, которые приходилось видеть", а второй пользователь рассказал историю из своей жизни о двух парнях, которые были в больнице с его дочерью.

"Когда моя дочь лежала в реанимации, там были мальчики-близнецы — Райтем и Раймез. Это было просто ужасно!" — указал корреспондент.

Другая пользовательница рассказывала, что знала двух девушек-близняшек с фамилией Смит, "но их звали Мэри и Крисмас". Еще один пользователь рассказал, как в классе его сына были двойняшки с именами известных рэперов — Лил и Биг.

"Одно из лучших комбо, которое я видел, — это моя мама и ее сестра-близняшка: Линнет и Глиннис. Их все звали Линн и Глинн. У моего старого друга есть двое сыновей — Брайан и Райан... Возможно, это не такая уж и трагедия, но все же", — иронично указал еще один юзер.

Ранее сообщалось, как женщина сконфузилась из-за имени ребенка. Женщина мечтает назвать свою дочь Хламидией. И когда подруга раскрыла ей глаза, что это значит, они сильно поссорились.

Также стало известно, какие имена дали своим детям украинские звезды в 2024 году. Известные артисты, телеведущие и блогеры показали свое материнство и отцовство, поделившись радостными новостями. В этом году родилось много малышей, которых звезды назвали необычными и красивыми именами.