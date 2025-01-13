Чиновник утратив дар мови від вчинку батьків: назвали двійнят "дивними" іменами

Користувачі в мережі відреагували на два дуже дивні імена дітей. Одні кажуть, що нічого дивного немає, а другі — згадували епізоди, коли їхні діти чи родичі стикалися з такою "схожістю" імен двійнят.

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Один службовець розповів, що коли він дізнався, як одна пара батьків назвала своїх близнят, то це змусило його втратити дар мови. Про це він розповів на одному з форумів на Reddit, пише британське видання Mirror.

Герой історії працює в компанії, яка підтримує шкільні округи. Відповідно до своїх обов'язків, йому доводиться читати різні документи, де вказані імена дітей. Одного разу він побачив в анкеті два імені, які змусили його втратити дар мови та подумати, чи буває ненавмисно "імена написані з помилкою або просто вигадані такими недолугими батьками".

"Це, мабуть, найгірші імена для близнюків. Переглядаю списки, порівнюю імена. І тут — одне ім’я привернуло мій погляд, і це змусило мене повернутися на сторінку назад. Дитину звали Кокаїном (Kocaine). А що більше мене шокувало, так це те що ця дитина мала близнюка… з таким же іменем (Cocaine)!", — пише шокований чоловік, запитавши думки користувачів їхню думку.

Користувачі в мережі відразу почали активно коментувати цей допис. Одні кажуть, що це не "найтрагічніші імена, які доводилося бачити", а другий користувач розповів історію зі свого життя про двох хлопців, які були в лікарні з його донькою.

"Коли моя донька лежала в реанімації, там були хлопчики-близнюки — Райтем і Раймез. Це було просто жахливо!" — вказав дописувач.

Інша користувачка розповідала, що знала двох дівчат-близнят з прізвищем Сміт, "але їх звали Мері та Крісмас". Ще один дописувач розповів, як в класі його сина були двійнята з іменами відомих реперів — Ліл і Біг.

"Одна з найкращих комбо, яку я бачив, — це моя мама та її сестра-близнючка: Ліннет і Ґлінніс. Їх всі кликали Лінн і Ґлінн. У мого старого друга є двоє синів — Браян і Райан… Можливо, це не така й трагедія, але все ж", — іронічно вказав ще один юзер.

Раніше повідомлялося, як жінка сконфузилася через ім'я дитини. Жінка мріє назвати свою доньку Хламідією. І коли подруга розкрила їй очі, що це означає, вони сильно посварилися.

Також стало відомо, які імена дали своїм дітям українські зірки у 2024 році. Відомі артисти, телеведучі та блогери показали своє материнство та батьківство, поділившись радісними новинами. У цьому році народилося багато малюків, яких зірки назвали незвичайними та красивими іменами.