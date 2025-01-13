Вкусно и смертельно опасно: ученые бьют тревогу по поводу роста потребления вредной пищи

Ультрапереработанные продукты уверенно закрепились в рационе миллионов людей, привлекая своей простотой приготовления и вкусом. Однако ученые выяснили, что употребляя такую пищу, мы значительно повышаем риск преждевременной смерти.

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Новое исследование, проведенное учеными, изучило влияние уровня обработки пищевых продуктов на смертность, где особое внимание уделялось ультраобработанным продуктам. В исследовании, основанном на обширной когорте из 428 000 участников из девяти европейских стран, изучались особенности питания и их связь с общей и специфической смертностью, включая болезни системы кровообращения и нейродегенеративные заболевания. Ученые обнаружили, что ситуацию можно исправить изменив некоторые привычки, пишет News Medical.

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В анализе ученых, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health — Europe и проведенным под руководством Эстер Гонсалес Гил, научной сотрудницы по вопросам питания и метаболизма, исследователями были использованы данные Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC), из которого были исключены лица с предсуществующими заболеваниями, такими как рак и сердечно-сосудистые заболевания на исходном уровне. Используя классификацию Nova, продукты были разделены на категории по уровню обработки, при этом исследователи также изучили потенциальные преимущества замены ультраобработанных продуктов на минимально обработанные альтернативы.

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Статистические модели, скорректированные с учетом демографических факторов и образа жизни, позволили получить достоверные данные, подкрепленные данными о смертности, закодированными с помощью Международной классификации болезней. Полученные результаты указали на значительную связи между потреблением ультраобработанных продуктов питания и повышенным риском смертности, особенно в отношении болезней системы кровообращения, органов пищеварения и болезни Паркинсона.

Каждое стандартное отклонение увеличения потребления ультраобработанных продуктов питания соответствовало 9-процентному росту смертности от болезней системы кровообращения и 12-процентному росту смертности от болезней органов пищеварения. На целых 23% повышался риск смерти от болезни Паркинсона, заявили авторы.

При этом учеными не было обнаружено значимых ассоциаций между ультраобработанными продуктами и смертностью от рака или болезни Альцгеймера. Одним из важнейших результатов исследования стало открытие того, что замена всего 10% потребления ультраобработанных продуктов на минимально обработанные альтернативы может снизить риск смертности на 6-9%, в зависимости от причины смерти.

Это в свою очередь продемонстрировало потенциал диетических вмешательств для укрепления здоровья и снижения преждевременной смертности, заявили авторы. Исследование также осветило сложную роль алкоголя в связи с ультраобработанными продуктами питания, подчеркнув необходимость отличать его влияние от влияния самой обработки.

Ограничения научной работы, такие как возможная неправильная классификация продуктов питания и изменения в рационе в течение периода наблюдения, были признаны областями для уточнения в будущих исследованиях. Новая научная работа согласуется с глобальными усилиями по пересмотру диетических рекомендаций и решению проблемы растущего потребления сультраобработанных продуктов, которые составляют до 60% от общего потребления калорий в странах с высоким уровнем дохода.

Полученные результаты говорят о настоятельной необходимости инициатив в области общественного здравоохранения, направленных на снижение потребления подобных продуктов, что благоприятно скажется на здоровье и продолжительности жизни всего населения, заявили ученые.

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