Самое уязвимое место на Земле: крупнейшая речная дельта оказалась в осаде и может исчезнуть

Исследователи обнаружили, что в месте, где река Миссисипи впадает в Мексиканский залив, важная экосистема сталкивается с тревожными изменениями.

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Крупнейшая речная дельта Миссисипи находится в осаде: разносторонняя атака эрозии осадков, повышение уровня моря и наводнения оказывают огромное давление на водно-болотные угодья между рекой Миссисипи и Мексиканским заливом. Ученые обеспокоены, что такое давление может ильно навредить местной дикой природе и миллионам людей, считающих этот регион домом, пишет IFLScience.

Эксперты отмечают, что исчезновение водно-болотных угодий Луизианы вызвано как естественными, так и антропогенными факторами, охватывающими острые и хронические стрессы. Наблюдения показывают, что обширные участки болотистых водно-болотных угодий попросту теряются из-за наводнений, штормов и повышения уровня моря — все это также ускоряет эрозию осадков. В то же время ученые отмечают, что деятельность человека выше по течению реки Миссисипи, такая как строительство плотин, сельское хозяйство и инфраструктура ископаемого топлива, существенно препятствуют естественному пополнению болот осадками. Все это в результате нарушает баланс питательных веществ.

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Из-за этих проблем в дельтах рек наблюдается значительное вымирание растительности, а именно похожего на траву тростника, который помогает угодьям восстанавливаться после наводнений. По словам прибрежного геолога из Тулейнского университета Мида Эллисона, одним из наиболее пострадавших регионов является дельта Бердс-Фут. Более того, ученые считают, что это место является одним из самых уязвимых мест в Америке, а возможно и на Земле.

Исследователи отмечают, что эта проблема вовсе не нова. С 1930-х годов Луизиана потеряла более 5 179 квадратных километров земли, однако теперь ученые считают, что ситуация выходит из-под контроля и приближается к критической точке. Статистика показывает, что каждые 100 минут в Луизиане открытой водой становится участок размером с футбольное поле.

Если дельта реки Миссисипи продолжит ухудшаться, почти половина населения Луизианы, более 2 миллионов человек, окажется под угрозой. В особой опасности окажутся жители прибрежной зоны, а также те, кто полагается на водно-болотные угодья для отдыха и существования. Отметим, что регион также является экономическим центром, отвечающим за огромное количество туризма, рыболовства, грузовых перевозок и добычи сырой нефти.

Карта, показывающая степень потери растительности в дельте реки Миссисипи Фото: USGS

Дельта реки Миссисипи также является домом для множества диких животных, в том числе 400 видов птиц и невероятного количества рыб, млекопитающих, земноводных и более мелких организмов, которые имеют решающее значение для более широкой экосистемы.

По мнению исследователей из Университета штата Луизиана и Тулейна, если дельта реки и дальше продолжит сокращаться, большая часть биоразнообразия, увы, может быть утеряна. Теперь ученые приступают к многолетнему исследованию, чтобы выявить проблемы, с которыми сталкивается дельта, чтобы снизить нагрузки на экосистему.

По словам директора проекта и профессора кафедры геологии и геофизики Сэма Бентли, первоочередная задача проекта заключается в определении того, что ждет геоморфологический массив суши в будущем. Также ученые надеются разработать план, который позволит сохранить хрупкую экосистему.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали самую полную карту рек мира.