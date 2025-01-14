Найвразливіше місце на Землі: найбільша річкова дельта опинилася в облозі й може зникнути

Дослідники виявили, що в місці, де річка Міссісіпі впадає в Мексиканську затоку, важлива екосистема стикається з тривожними змінами.

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Найбільша річкова дельта Міссісіпі перебуває в облозі: різнобічна атака ерозії опадів, підвищення рівня моря і повені чинять величезний тиск на водно-болотні угіддя між річкою Міссісіпі та Мексиканською затокою. Вчені занепокоєні, що такий тиск може суттєво нашкодити місцевій дикій природі та мільйонам людей, які вважають цей регіон домівкою, пише IFLScience.

Експерти зазначають, що зникнення водно-болотних угідь Луїзіани спричинене як природними, так і антропогенними факторами, що охоплюють гострі та хронічні стреси. Спостереження показують, що великі ділянки болотистих водно-болотних угідь просто губляться через повені, шторми та підвищення рівня моря — все це також прискорює ерозію опадів. Водночас учені зазначають, що діяльність людини вище за течією річки Міссісіпі, така як будівництво гребель, сільське господарство та інфраструктура викопного палива, істотно перешкоджають природному поповненню боліт опадами. Усе це в результаті порушує баланс поживних речовин.

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Через ці проблеми в дельтах річок спостерігається значне вимирання рослинності, а саме схожого на траву очерету, який допомагає угіддям відновлюватися після повеней. За словами прибережного геолога з Тулейнського університету Міда Еллісона, одним із найбільш постраждалих регіонів є дельта Бердс-Фут. Ба більше, вчені вважають, що це місце є одним із найвразливіших місць в Америці, а можливо й на Землі.

Дослідники зазначають, що ця проблема зовсім не нова. З 1930-х років Луїзіана втратила понад 5 179 квадратних кілометрів землі, однак тепер науковці вважають, що ситуація виходить з-під контролю і наближається до критичної точки. Статистика показує, що кожні 100 хвилин у Луїзіані відкритою водою стає ділянка розміром із футбольне поле.

Якщо дельта річки Міссісіпі продовжить погіршуватися, майже половина населення Луїзіани, понад 2 мільйони осіб, опиниться під загрозою. В особливій небезпеці опиняться жителі прибережної зони, а також ті, хто покладається на водно-болотні угіддя для відпочинку та існування. Зазначимо, що регіон також є економічним центром, що відповідає за величезну кількість туризму, рибальства, вантажних перевезень і видобутку сирої нафти.

Карта, що показує ступінь втрати рослинності в дельті річки Міссісіпі Фото: pandemia

Дельта річки Міссісіпі також є домівкою для безлічі диких тварин, зокрема 400 видів птахів і неймовірної кількості риб, ссавців, земноводних і дрібніших організмів, які мають вирішальне значення для ширшої екосистеми.

На думку дослідників з Університету штату Луїзіана і Тулейна, якщо дельта річки й надалі продовжить скорочуватися, більша частина біорізноманіття, на жаль, може бути втрачена. Тепер вчені приступають до багаторічного дослідження, щоб виявити проблеми, з якими стикається дельта, щоб знизити навантаження на екосистему.

За словами директора проєкту та професора кафедри геології та геофізики Сема Бентлі, першочергове завдання проєкту полягає у визначенні того, що чекає на геоморфологічний масив суходолу в майбутньому. Також учені сподіваються розробити план, який дасть змогу зберегти крихку екосистему.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найповнішу карту річок світу.