Необоротна деградація. Вчені б'ють на сполох — культова дельта річки Ніл під загрозою

Нове дослідження показує, що 60 мільйонів єгиптян, які покладаються на річку в усіх аспектах життя, можуть мати справу з тяжкими наслідками.

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Дельта річки Ніл — унікальне й особливе місце, як мінімум, на нього покладаються 60 мільйонів єгиптян, всі аспекти життя яких пов'язані саме з цим джерелом води. І тепер дослідники вважають, що існування дельти під загрозою, пише SciTechDaily.

Нове дослідження очолив Ессам Хеггі з Центру досліджень посушливого клімату й водних ресурсів USC Viterbi Innovation Fund. Вони з колегами виявили, що існуванню настільки важливої водної артерії як дельта річки Ніл загрожує велике забруднення важкими металами, берегова ерозія та проникнення морської води. Все це загалом ставить місцевих жителів у дуже гнітюче становище. Однак, на думку вчених, через цю незворотну деградацію постраждають не лише люди, а й перелітні птахи, для яких дельта річки є важливим перевалочним пунктом на східноафриканському прольотному шляху.

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Учені відзначають, що вплив забруднення найпомітніший у Єгипті, який є найбільш густонаселеною та посушливою країною, що розташована нижче за течією Нілу. По суті, Єгипет повністю залежить від річки, і вона є для країни єдиним джерелом питної води та вологи для зрошення сільськогосподарських культур. Статистика свідчить про те, що сьогодні Єгипет зіткнувся з одним із наймасштабніших дефіцитів водного бюджету за всю історію.

За словами Хеггі, обставини такі, що сьогодні цивілізація, яка процвітала у водному ландшафті понад 7000 років, на жаль, стикається з реальністю цієї необоротної великомасштабної деградації довкілля.

У ході дослідження вчені зі США та Єгипту зібрали зразки донних відкладень у двох рукавах дельти річки Ніл і перевірили розмір та рівні забруднення 8 важкими металами. Результати виявилися дуже невтішними:

відкладення на дні Нілу сильно забруднені важкими металами (кадмій, нікель, хром, мідь, свинець і цинк);

забруднювальні речовини надходять із неочищених сільськогосподарських стоків і промислових стічних вод;

концентрації небезпечних металів лише погіршуються збільшенням загачування Нілу (будівництво мегадамб, що порушує природний стік річки).

Крім того, дослідники вважають, що більшість забруднення важкими металами вже необоротна, проте є думка, що деякі дії все ж таки здатні уповільнити погіршення навколишнього середовища, а можливо, навіть відновити екосистему дельти річки Ніл. Дослідники вважають, що місцевій владі слід знайти науково обґрунтований баланс між закриттям потреб сільськогосподарського сектора в прісній воді, використанням неочищених дренажних сільськогосподарських вод і збереженням здоров'я Нілу. Завдання не з легких, але додаткові дослідження, як вважають учені, допоможуть виробити найефективнішу концепцію.

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