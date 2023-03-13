Необратимая деградация. Ученые бьют тревогу — культовая дельта реки Нил под угрозой

Новое исследование показывает, что 60 миллионов египтян, которые полагаются на нее во всех аспектах жизни, могут столкнуться с тяжелыми последствиями.

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Дельта реки Ник уникальное и особенное место, как минимум, на него полагаются 60 миллионов египтян, все аспекты жизни которых связаны именно с этим источников воды. И теперь исследователи полагают, что существование дельты находится под угрозой, пишет SciTechDaily.

Новое исследование возглавил Эссам Хегги из Центра исследований засушливого климата и водных ресурсов USC Viterbi Innovation Fund. Они с коллегами обнаружили, что существованию столько важной водной артерии, как дельта реки Нил, угрожает обширное загрязнение тяжелыми металлами, береговая эрозия и проникновение морской воды. Все это в общей сложности ставит местных жителей в весьма удручающее положение. Однако, по мнению ученых, из-за этой необратимой деградации пострадают не только люди, но и перелетные птицы, для которых дельта реки служит важным перевалочным пунктом на восточноафриканском пролетном пути.

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Ученые отмечают, что воздействие загрязнения наиболее заметно в Египте, который является самой густонаселенной и засушливой страной, расположившейся ниже по течению Нила. По сути, Египет полностью зависит от реки и она является для страны единственным источником питьевой воды и влаги для орошения сельскохозяйственных культур. Статистика свидетельствует о том, что сегодня Египет столкнулся с одним из наиболее масштабных дефицитов водного бюджета за всю историю.

По словам Хегги, обстоятельства таковы, что сегодня цивилизация, которая процветала в водном ландшафте более 7000 лет, увы, сталкивается с реальностью этой необратимой крупномасштабной деградации окружающей среды.

В ходе исследования ученые из США и Египта собрали образцы донных отложений в двух рукавах дельты реки Нил и проверили размер и уровни загрязнения 8 тяжелых металлов. Результаты оказались весьма удручающими:

отложения на дне Нила сильно загрязнены тяжелыми металлами (кадмий, никель, хром, медь, свинец и цинк);

загрязняющие вещества поступают из неочищенных сельскохозяйственных стоков и промышленных сточных вод;

концентрации опасных металлов лишь усугубляются увеличением запруживания Нила (строительство мегадамб, нарушающий естественный сток реки).

Более того, исследователи считают, что большая часть загрязнения тяжелыми металлами уже необратима, однако считают, что некоторые действия все же способны замедлить ухудшение окружающей среды, а возможно даже восстановить экосистему дельты реки Нил. Исследователи полагают, что местным властям следует найти научно обоснованный баланс между закрытием потребностей сельскохозяйственного сектора в пресной воде, использованием неочищенных дренажных сельскохозяйственных вод и сохранением здоровья Нила. Задачка не из легких, но дополнительные исследования, как полагают ученые, помогут выработать наиболее эффективную концепцию.

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