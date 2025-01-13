Смачно і смертельно небезпечно: вчені б'ють на сполох з приводу зростання споживання шкідливої їжі

Ультраперероблені продукти впевнено закріпилися в раціоні мільйонів людей, приваблюючи своєю простотою приготування та смаком. Однак учені з'ясували, що вживаючи таку їжу, ми значно підвищуємо ризик передчасної смерті.

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Нове дослідження, проведене вченими, вивчило вплив рівня обробки харчових продуктів на смертність, де особлива увага приділялася ультраобробленим продуктам. У дослідженні, заснованому на великій когорті з 428 000 учасників з дев'яти європейських країн, вивчали особливості харчування та їхній зв'язок із загальною і специфічною смертністю, включно з хворобами системи кровообігу та нейродегенеративними захворюваннями. Вчені виявили, що ситуацію можна виправити, змінивши деякі звички, пише News Medical.

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В аналізі вчених, опублікованому в журналі The Lancet Regional Health — Europe і проведеному під керівництвом Естер Гонсалес Гіл, наукового співробітника з питань харчування та метаболізму, дослідники використали дані Європейського проспективного дослідження раку та харчування (EPIC), з якого було виключено осіб із попередніми захворюваннями, як-от рак і серцево-судинні захворювання, на вихідному рівні. Використовуючи класифікацію Nova, продукти були розділені на категорії за рівнем обробки, при цьому дослідники також вивчили потенційні переваги заміни ультраоброблених продуктів на мінімально оброблені альтернативи.

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Статистичні моделі, скориговані з урахуванням демографічних чинників і способу життя, дали змогу отримати достовірні дані, підкріплені даними про смертність, закодованими за допомогою Міжнародної класифікації хвороб. Отримані результати вказали на значний зв'язок між споживанням ультраоброблених продуктів харчування та підвищеним ризиком смертності, особливо щодо хвороб системи кровообігу, органів травлення та хвороби Паркінсона.

Кожне стандартне відхилення збільшення споживання ультраоброблених продуктів харчування відповідало 9-відсотковому зростанню смертності від хвороб системи кровообігу і 12-відсотковому зростанню смертності від хвороб органів травлення. На цілих 23% підвищувався ризик смерті від хвороби Паркінсона, заявили автори.

При цьому вченими не було виявлено значущих асоціацій між ультраобробленими продуктами і смертністю від раку або хвороби Альцгеймера. Одним із найважливіших результатів дослідження стало відкриття того, що заміна всього 10% споживання ультраоброблених продуктів на мінімально оброблені альтернативи може знизити ризик смертності на 6-9%, залежно від причини смерті.

Це зі свого боку продемонструвало потенціал дієтичних втручань для зміцнення здоров'я і зниження передчасної смертності, заявили автори. Дослідження також висвітлило складну роль алкоголю у зв'язку з ультраобробленими продуктами харчування, наголосивши на необхідності відрізняти його вплив від впливу самої обробки.

Обмеження наукової роботи, такі як можлива неправильна класифікація продуктів харчування та зміни в раціоні протягом періоду спостереження, були визнані областями для уточнення в майбутніх дослідженнях. Нова наукова робота узгоджується з глобальними зусиллями щодо перегляду дієтичних рекомендацій і вирішення проблеми зростаючого споживання сультраоброблених продуктів, які становлять до 60% від загального споживання калорій у країнах з високим рівнем доходу.

Отримані результати свідчать про нагальну необхідність ініціатив у галузі суспільної охорони здоров'я, спрямованих на зниження споживання таких продуктів, що сприятливо позначиться на здоров'ї та тривалості життя всього населення, заявили вчені.

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