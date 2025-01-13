Обман століття. Походження стародавнього морського монстра з марокканської шахти розсварило вчених

Учені вважають, що новий вид, описаний 2021 року, міг бути заснований на підроблених скам'янілостях.

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У 2021 році вчені виявили скам'янілості в марокканській шахті, завдяки яким їм вдалося описати новий вид мозазавра з пилкоподібними зубами. Тепер нове дослідження припускає, що висновки колег могли бути засновані на підроблених скам'янілостях і закликають провести КТ-сканування, щоб підтвердити походження істоти, пише Live Science.

За словами провідного автора нового дослідження, Генрі Шарпа з Університету Альберти, вони з колегами вважають, що новий вид мозазавра, вперше описаний 2021 року, може бути описаний на підроблених скам'янілостях. Автори дослідження закликають провести комп'ютерну томографію (КТ) останків, щоб перевірити, чи є щелепа віком від 72,1 до 66 мільйонів років справжньою. Зазначимо, що раніше вчені виявили низку невідповідностей, які вказують на те, що скам'янілості підроблені. Якщо скам'янілість підроблена, на думку Шарпа, це має бути зазначено в публікації.

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Дослідники, що стоять за оригінальним аналізом, описали вид, названий Xenodens calminechari, за частковою щелепною кісткою і чотирма гострими зубами, виявленими у фосфатній шахті в марокканській провінції Хурібга. Саме щелепа і зуби стали підтвердженням унікальності стародавнього монстра. На жаль, тепер вчені вважають, що вони також є і ключем до сумнівів.

Відомо, що мозазаври були хижими морськими рептиліями, які домінували в океанах у крейдяний період — від 145 до 66 мільйонів років до н.е. Представники цього виду були надзвичайно різноманітними й сягали від 3 до 15 метрів. У них також були різні форми зубів, що відповідали їхньому різному раціону.

У 2021 році вчені стверджували, що в X. calminechari були "маленькі, короткі, схожі на леза зуби, зібрані разом, щоб утворити пилкоподібну різальну крайку". Це вважалося "унікальним серед лускатих" — загону, до якого належать мозазаври, — але й серед чотирилапих. Саме це й привернуло увагу Шарпа.

Два тісно розташовані зуби мозазавра знаходяться в одній зубній ямці. Тепер учені стверджують, що це суперечить усім іншим видам мозазаврів, у яких кожен зуб мав свою власну ямку. За словами співавтора дослідження Майкла Колдуелла, професора біологічних наук в Університеті Альберти, зубні ямки зроблені кісткою, яка розвивається з самого зуба. По суті, кожна зубна коронка створює свою власну домівку, а тому в ній має перебувати лише один зуб.

Відомо, що мозазаври безперервно змінювали свої зуби протягом усього життя. Щоразу, коли один із цих зубів розсмоктується і випадає, залишається величезна ямка. Наступний зуб входить у цю ямку, щоб знову наростити цю тканину, щоб вона міцно закріпилася в щелепі.

За словами іншого співавтора дослідження, Маркуса Пауерса в Університеті Альберти, замість того, щоб сидіти врівень зі щелепою, два зуби також, мабуть, мають невеликий матеріал або "медіальне перекриття", що виступає над ними з одного боку. Простими словами, цього перекриття просто не повинно бути при нормальному розвитку зубів мозазавра, а той факт, що воно є, може вказувати на те, що скам'янілість — підробка.

Зазначимо, що викопне не було розкопано палеонтологами, а шахта, де його виявили, вже відома скам'янілостями з підробленими рисами. Шарп і його колеги сподівалися провести комп'ютерну томографію скам'янілості, щоб визначити, чи є вона підробкою, але звернення до Ніка Лонгріча, палеонтолога з Університету Бата і провідного автора статті 2021 року, щодо скам'янілості виявилося проблематичним.

Раніше Фокус писав про те, що відкриття нових скам'янілостей переписує глобальну історію динозаврів.