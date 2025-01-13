Обман века. Происхождение древнего морского монстра из марокканской шахты рассорило ученых

Ученые считают, что новый вид, описанный в 2021 году, мог быть основан на поддельных окаменелостях.

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В 2021 году ученые обнаружили окаменелости в марокканской шахте, благодаря которым им удалось описать новый вид мозазавра с пилообразными зубами. Теперь новое исследование предполагает, что выводы коллег могли быть основаны на поддельных окаменелостях и призывают провести КТ-сканирование, чтобы подтвердить происхождение существа, пишет Live Science.

По словам ведущего автора нового исследования, Генри Шарпа из Университета Альберты, они с коллегами считают, что новый вид мозазавра, впервые описанный в 2021 году, может быть описан на поддельных окаменелостях. Авторы исследования призывают провести компьютерную томографию (КТ) останков, чтобы проверить, является ли челюсть возрастом от 72,1 до 66 миллионов лет подлинной. Отметим, что ранее ученые обнаружили ряд несоответствий, указывающих на то, что окаменелости поддельные. Если окаменелость поддельная, по мнению Шарпа, это должно быть указано в публикации.

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Исследователи, стоящие за оригинальным анализом, описали вид, названный Xenodens calminechari, по частичной челюстной кости и четырем острым зубам, обнаруженным в фосфатной шахте в марокканской провинции Хурибга. Именно челюсть и зубы стали подтверждением уникальности древнего монстра. Увы, теперь ученые полагают, что они также являются и ключом к сомнениям.

Известно, что мозазавры были хищными морскими рептилиями, которые доминировали в океанах в меловой период — от 145 до 66 миллионов лет наз. Представители этого вида были чрезвычайно разнообразны и достигали от 3 до 15 метров. У них также были разные формы зубов, соответствующие их разному рациону.

В 2021 году ученые утверждали, что у X. calminechari были "маленькие, короткие, похожие на лезвия зубы, собранные вместе, чтобы образовать пилообразную режущую кромку". Это считалось "уникальным среди чешуйчатых" — отряда, к которому принадлежат мозазавры — но и среди четвероногих. Именно это и привлекло внимание Шарпа.

Два тесно расположенных зуба мозазавра находятся в одной зубной ямке. Теперь ученые утверждают, что это противоречит всем другим видам мозазавров, у которых каждый зуб имел свою собственную ямку. По словам соавтора исследования Майкла Колдуэлла, профессора биологических наук в Университете Альберты, зубные ямки сделаны костью, которая развивается из самого зуба. По сути, каждая зубная коронка создает свой собственный дом, а потому в ней должен находиться лишь один зуб.

Известно, что мозазавры непрерывно меняли свои зубы в течение всей жизни. Каждый раз, когда один из этих зубов рассасывается и выпадает, остается огромная ямка. Следующий зуб входит в эту ямку, чтобы вновь нарастить эту ткань, чтобы она прочно закрепилась в челюсти.

По словам другого соавтора исследования, Маркуса Пауэрса в Университете Альберты, вместо того, чтобы сидеть вровень с челюстью, два зуба также, по-видимому, имеют небольшой материал или "медиальное перекрытие", выступающее над ними с одной стороны. Простыми словами, этого перекрытия попросту не должно быть при нормальном развитии зубов мозазавра, а тот факт, что оно есть может указывать на то, что окаменелость — подделка.

Отметим, что ископаемое не было раскопано палеонтологами, а шахта, где его обнаружили, уже известна окаменелостями с поддельными чертами. Шарп и его коллеги надеялись провести компьютерную томографию окаменелости, чтобы определить, является ли она подделкой, но обращение к Нику Лонгричу, палеонтологу из Университета Бата и ведущему автору статьи 2021 года, по поводу окаменелости оказалось проблематичным.

Ранее Фокус писал о том, что открытие новых окаменелостей переписывает глобальную историю динозавров.