Правнук доисторических гигантов: назван самый близкий родственник тираннозавра из ныне живущих

В новом исследовании ученые выяснили, кто из ныне живущих на планете животных находится ближе всего к известному во всем мире тираннозавру.

Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые давно вымерли, а другие до сих пор живут на планете. Одними из крупнейших и известнейших животных во всем мире считаются динозавры: сотни миллионов лет назад они бродили по планете, удерживаясь на вершине пищевой цепи, пишет IFLScience.

Но, кто является ближайшими родственниками огромных динозавров и живут ли они все еще рядом? Еще в 2008 году ученые использовали белки, извлеченные из костей динозавров, чтобы увидеть, какие молекулярные данные по сравнению с современными животными. Идея работы заключалась в том, что динозавры на самом деле могут быть родственниками птиц. Стоит признать, что она не была новой, но у науки не было доказательств, помимо анатомических сходств и данных о скелете.

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Исследователи вооружились костями тираннозавра возрастом 68 миллионов лет и извлекли из них белок коллаген, который содержится и в костях современных животных. Уже это стало удивительным открытием, так как ученые впервые показали, что коллаген может существовать так долго. Кроме того, находка представляла собой беспрецедентную возможность для анализа тканей динозавров.

Отметим, что ученые обнаружили коллаген с помощью технологии, известной как масс-спектрометрия, а полученные пептидные последовательности могли быть использованы в молекулярном анализе для поиска сходств между извлеченным образцом и коллагеном 21 существующего вида.

На следующем этапе исследования ученые использовали результаты для создания генеалогических древ, которые показали картину родства известного T-rex с различными группами животных. Исследователи отмечают, что древа объединялись множеством способов, создавая различные результаты, которые затем ученые сравнили между собой.

След тираннозавра (слева) в сравнении со следом курицы (посередине) и страуса Фото: IFLScience

Результаты указывают на то, что большинство исследователей помещали T-rex твердо в Archosauria, которая является группой, общей для птиц и крокодилов, но склонялись в пользу птиц. Простыми словами, коллаген динозавров больше всего напоминал кур и страусов, а не тех крокодилов, которые выглядели как динозавры.

Авторы исследования предупредили, что в их работе есть пробелы, которые немного смазывали полную картину. Однако на вопрос о том, кто же является ближайшим родственником из ныне живущих, ученые склонялись скорее к птицам, а именно курам или страусам.

По словам автора исследования Джона Асара из Гарвардского университета, фактически их работа поставила точку в споре о том, являются ли птицы динозаврами. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что если бы аналогичные биомолекулы нептичьих динозавров были обработаны таким же образом, они также показали бы более высокую степень сходства с птицами, чем с любыми другими позвоночными.

Результаты ученых на генетическом уровне в основном согласуются с тем, что было замечено в данных по скелету. Простыми словами, существует более чем 90% вероятность того, что группировка T. rex с ныне живущими птицами реальна.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.