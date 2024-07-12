Не больше собаки и жил под землей: ученые нашли необычные окаменелости динозавра в США

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, окаменелости которого удивили ученых своим необычным состоянием. Ученые объясняют это только тем, что вид Fona herzogae жил под землей.

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Обнаруженный в штате Юта вид динозавров бросает вызов распространенному представлению об этих древних существах как о высоченных великанах. Этот небольшой полуподземный динозавр, названный Fona herzogae, жил около 99 миллионов лет назад и провел значительную часть своей жизни в подземных норах, пишет IFLScience.

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Вид Fona herzogae, найденный в формации Кедровой горы, заинтриговал ученых благодаря уникальной сохранности. Палеонтолог Хавив Авраами, ведущий автор исследования, отметил замечательное состояние окаменелостей, заявив: "Окаменелости часто находят целыми, со многими костями, сохраненными в оригинальной позе смерти, грудью вниз, с растопыренными передними конечностями и в исключительно хорошем состоянии. Если бы оно перед смертью уже находилось под землей в норе, это сделало бы такой тип сохранности более вероятным".

Фото: Lindsay Zanno

Fona herzogae хорошо приспособился к образу жизни в норах. Этот небольшой динозавр, размером примерно с собаку, имел крепкие бицепсы, сросшиеся кости вдоль таза и задние конечности, большие, чем передние. Эти черты характерны для животных, живущих под землей. Исследователи считают, что эти признаки указывают на то, что Fona herzogae была полуподземным животным, то есть часть времени жила в норах.

Линдси Занно, автор-корреспондент исследования, объяснила значение большого количества окаменелостей в этой местности: "Скелеты встречаются в этой местности гораздо чаще, чем мы могли бы предположить для маленького животного с хрупкими костями. Лучшим объяснением того, почему мы находим их так много, причем в небольших группах по несколько особей, является то, что они жили по крайней мере часть времени под землей. По сути, Фона сделала всю тяжелую работу за нас, похоронив себя по всей этой территории".

Хотя точные туннели и норы Fona herzogae еще не нашли, ее ближайший родственник, Oryctodromeus, имеет схожие особенности. Его обнаружили в Айдахо и Монтане. Это позволяет предположить, что они ведут общий полуподземный образ жизни.

Авраами рассказал о важности этой находки: "Фона дает нам представление о третьем измерении, которое животное может занимать, передвигаясь под землей. Она добавляет к богатству окаменелостей и расширяет известное разнообразие мелкотелых травоядных, которые остаются малоизученными, несмотря на то, что являются невероятно устойчивыми компонентами меловых экосистем".

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В завершение Занно отметила, что это открытие бросает вызов нашему ограниченному представлению о динозаврах: "Люди склонны к близорукому взгляду на динозавров, который не успевает за развитием науки. Теперь мы знаем, что разнообразие динозавров охватывало весь спектр от крошечных древесных планеров и ночных охотников до ленивых пастбищных животных, и да, даже подземных хранилищ".

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