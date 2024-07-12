Не більший за собаку і жив під землею: вчені знайшли незвичайні скам'янілості динозавра в США

Палеонтологи виявили новий вид динозавра, скам’янілості якого здивували вчених своїм незвичайним станом. Науковці пояснюють це тільки тим, що вид Fona herzogae жив під землею.

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Виявлений у штаті Юта вид динозаврів кидає виклик поширеному уявленню про цих древніх істот як про височенних велетнів. Цей невеликий напівпідземний динозавр, названий Fona herzogae, жив близько 99 мільйонів років тому і провів значну частину свого життя в підземних норах, пише IFLScience.

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Вид Fona herzogae, знайдений у формації Кедрової гори, заінтригував науковців завдяки унікальному збереженню. Палеонтолог Хавів Авраамі, провідний автор дослідження, відзначив чудовий стан скам'янілостей, заявивши: "Скам'янілості часто знаходять цілими, з багатьма кістками, збереженими в оригінальній позі смерті, грудьми вниз, із розчепіреними передніми кінцівками і у винятково хорошому стані. Якби вона перед смертю вже перебувала під землею в норі, це зробило б такий тип збереження ймовірнішим".

Фото: Lindsay Zanno

Fona herzogae добре пристосувався до способу життя в норах. Цей невеликий динозавр, розміром приблизно з собаку, мав міцні біцепси, зрощені кістки вздовж тазу і задні кінцівки, більші за передні. Ці риси характерні для тварин, які живуть під землею. Дослідники вважають, що ці ознаки вказують на те, що Fona herzogae була напівпідземною твариною, тобто частину часу жила в норах.

Ліндсі Занно, авторка-кореспондентка дослідження, пояснила значення великої кількості скам'янілостей у цій місцевості: "Скелети зустрічаються в цій місцевості набагато частіше, ніж ми могли б передбачити для маленької тварини з крихкими кістками. Найкращим поясненням того, чому ми знаходимо їх так багато, причому в невеликих групах по кілька особин, є те, що вони жили принаймні частину часу під землею. По суті, Фона зробила всю важку роботу за нас, поховавши себе по всій цій території".

Хоча точні тунелі та нори Fona herzogae ще не знайшли, її найближчий родич, Oryctodromeus, має схожі особливості. Його виявили в Айдахо та Монтані. Це дозволяє припустити, що вони ведуть спільний напівпідземний спосіб життя.

Авраамі розповів про важливість цієї знахідки: "Фона дає нам уявлення про третій вимір, який тварина може займати, пересуваючись під землею. Вона додає до багатства скам'янілостей і розширює відоме розмаїття дрібнотілих травоїдних, які залишаються маловивченими, попри те, що є неймовірно сталими компонентами крейдяних екосистем".

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На завершення Занно наголосила, що це відкриття кидає виклик нашому обмеженому уявленню про динозаврів: "Люди схильні до короткозорого погляду на динозаврів, який не встигає за розвитком науки. Тепер ми знаємо, що різноманітність динозаврів охоплювала весь спектр від крихітних деревних планерів і нічних мисливців до лінивих пасовищних тварин, і так, навіть підземних сховищ".

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