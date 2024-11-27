Правнук доісторичних гігантів: названо найближчого родича тиранозавра з тих, що живуть нині

У новому дослідженні вчені з'ясували, хто з тварин, які нині живуть на планеті, є найближчим до відомого в усьому світі тиранозавра.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі давно вимерли, а інші досі живуть на планеті. Одними з найбільших і найвідоміших тварин у всьому світі вважаються динозаври: сотні мільйонів років тому вони блукали Землею, утримуючись на вершині харчового ланцюга, пише IFLScience.

Але хто є найближчими родичами величезних динозаврів і чи живуть вони все ще поруч? Ще 2008 року вчені використовували білки, витягнуті з кісток динозаврів, щоб побачити, які в них молекулярні дані порівняно з сучасними тваринами. Ідея роботи полягала в тому, що динозаври насправді можуть бути родичами птахів. Варто визнати, що вона не була новою, але наука не мала доказів, окрім анатомічної схожості та даних про скелет.

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Дослідники озброїлися кістками тиранозавра віком 68 мільйонів років і дістали з них білок колаген, який міститься і в кістках сучасних тварин. Уже це стало дивовижним відкриттям, оскільки вчені вперше показали, що колаген може триматися так довго. Крім того, знахідка являла собою безпрецедентну можливість для аналізу тканин динозаврів.

Зазначимо, що вчені виявили колаген за допомогою технології, відомої як масспектрометрія, а отримані пептидні послідовності могли бути використані в молекулярному аналізі для пошуку схожості між здобутим зразком і колагеном 21 наявного виду.

На наступному етапі дослідження вчені використовували результати для створення генеалогічних дерев, які показали картину спорідненості відомого T-rex із різними групами тварин. Дослідники зазначають, що дерева об'єднувалися безліччю способів, створюючи різні результати, які потім учені порівняли між собою.

Слід тиранозавра (ліворуч) порівняно зі слідом курки (посередині) і страуса Фото: IFLScience

Результати вказують на те, що більшість науковців поміщали T-rex твердо в Archosauria, яка є групою, спільною для птахів і крокодилів, але схилялися на користь птахів. Простими словами, колаген динозаврів найбільше нагадував курей і страусів, а не тих крокодилів, які мали вигляд динозаврів.

Автори дослідження попередили, що в їхній роботі є прогалини, які трохи змазували повну картину. Однак на запитання про те, хто ж є найближчим родичем із нині живих істот, учені схилялися радше до птахів, а саме до курей або страусів.

За словами автора дослідження Джона Асара з Гарвардського університету, фактично їхня робота поставила крапку в суперечці про те, чи є птахи динозаврами. Під час дослідження автори дійшли висновку, що якби аналогічні біомолекули не пташиних динозаврів було опрацьовано в такий самий спосіб, вони також показали б вищий ступінь схожості з птахами, ніж із будь-якими іншими хребетними.

Результати вчених на генетичному рівні здебільшого узгоджуються з тим, що було помічено в даних щодо скелету. Простіше кажучи, є більш ніж 90% імовірність того, що угруповання T-rex із птахами, які нині живуть, реальне.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.