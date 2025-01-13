У гонитві за безсмертям: учені розповіли, наскільки воно реальне для людей у 21 столітті

Саме поняття відсутності кінця у життя розбурхувало голови людей століттями, однак у другому тисячолітті людство вирішило втілити мрії в реальність. Науковий прогрес зробив нас набагато ближчими до заповітної вічності, якої ми поки що не досягли.

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Прагнення до безсмертя, яке тривалий час залишалося долею міфології та наукової фантастики, перейшло у сферу серйозних досліджень в останні роки. Досягнення в галузі біотехнологій, штучного інтелекту та регенеративної медицини наблизили людство до подовження життя, хоча справжнє безсмертя залишається далекою метою. Однак науковці мають доволі різні погляди на те, наскільки це реально і доцільно, з точки зору виділення ресурсів, пише Psychology Today.

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Розуміння біологічних механізмів старіння має фундаментальне значення для зусиль із досягнення вічного життя, особливо ролі теломер, клітинного старіння й окисного стресу. Гіпотеза укорочення теломер, вивчена нобелівським лауреатом доктором Елізабет Блекберн, стверджує, що ці хромосомні ковпачки зношуються під час кожного поділу клітини, сприяючи нашому старінню.

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Вчені вже довгий час вивчають методи маніпулювання теломерами і омолодження старіючих клітин, а також тестують антиоксиданти як потенційні засоби боротьби з окислювальним стресом. Передові дослідження в галузі боротьби зі старінням дали змогу розробити багатообіцяючі методи, включно з регенеративною медициною і редагуванням генів.

Терапії стовбуровими клітинами, наприклад, розроблена доктором Шінья Яманака та опублікована в журналі Cell Stem Cell, дає змогу відновлювати й регенерувати тканини. Водночас інструменти редагування генів, такі як CRISPR, спрямовані на зміну генів, пов'язаних зі старінням, таких як FOXO3, що пов'язаний із довголіттям. Добавки NAD+, за які виступає доктор Девід Сінклер, демонструють потенціал у відновленні клітинного метаболізму і збільшенні тривалості життя на тваринних моделях. Але незважаючи на те, що ці підходи дають змогу говорити про майбутнє продовження життя, вони не позбавлені труднощів і обмежень.

Такі технологічні інновації, як штучний інтелект і нанотехнології, також відіграють важливу роль у прагненні до безсмертя. ШІ сприяє персоналізованій медицині, прогностичному моніторингу здоров'я та розробці інтерфейсів "мозок-комп'ютер", які одного чудового дня можуть забезпечити цифрову свідомість для мільйонів, вважає Беріт Брогаард, доктор медичних наук, професор філософії та директор Лабораторії мультисенсорних досліджень Брогаард в Університеті Маямі.

Нанотехнології з їхнім потенціалом відновлення клітинних пошкоджень на молекулярному рівні відкривають революційні можливості для боротьби зі старінням і хворобами. Незважаючи на ці досягнення, досягнення цифрового або біологічного безсмертя пов'язане з труднощами, пов'язаними з точністю, вартістю та етичною прийнятністю. Наслідки технологій продовження життя виходять за рамки науки і включають в себе суспільні та етичні дискусії.

Питання доступності та справедливості таких методів також стоять дуже гостро, оскільки прорив може призвести до поглиблення соціально-економічних суперечностей, якщо він буде доступним тільки багатим людям. Крім того, у світі зі смертністю, що різко скоротилася, виникають проблеми перенаселення і нестачі ресурсів. Філософи також розмірковують про те, як безсмертя може змінити людські цінності, стосунки та суспільні структури, ставлячи собі питання, чи не зменшиться сенс життя без смерті. Так, хоча деякі вчені пророкують можливість тисячолітньої тривалості життя для людей, що живуть сьогодні, у науковій спільноті зберігається скептицизм.

Сучасні зусилля спрямовані на значне збільшення тривалості життя і поліпшення здоров'я в період старіння, а не на повне викорінення смерті. Однак швидкі темпи технологічного прогресу дають змогу припустити, що розуміння людством проблеми старіння може докорінно змінитися вже через кілька десятиліть. Чи то біологічні, чи то цифрові досягнення, продовження життя залишається однією з найсерйозніших наукових проблем сучасності, яка змінить майбутнє людства.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну продовжити молодість і уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про секрет молодості шкіри, виявлений вченими на морському дні. Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

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