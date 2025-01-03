Акт турботи і зцілення: "жива Барбі" хоче омолодитися за допомогою крові свого сина (фото)

Марсела Іглесіас, яка прославилася своєю схожістю з лялькою Барбі, у 47 років здивувала шанувальників незвичайною процедурою омолодження. Жінка впевнена в успіху і планує почати лікування у 2025 році.

Related video

47-річна Марсела Іглесіас із Лос-Анджелеса (США), відома як "жива Барбі", поділилася незвичайним методом боротьби зі старінням. Жінка заявила, що планує переливати кров свого 23-річного сина Родріго, щоб зберегти молодість. Про це пише What's The Jam.

Іглесіас, яка витратила 80 000 фунтів стерлінгів на косметичні процедури, стверджує, що кров молодого донора здатна омолоджувати клітини організму. За словами Марсели, Родріго повністю підтримує її ініціативу і навіть готовий ділитися кров'ю не тільки з матір'ю, а й з бабусею — 75-річною Грасіелою.

"Це не просто процедура, а акт турботи і зцілення, який об'єднує нашу сім'ю", — розповіла американка.

Модель поділилася незвичайним методом боротьби зі старінням Фото: Jam Press

Процедура передбачає переливання крові або плазми, що, за словами Марсели, допомагає зміцнити здоров'я, зменшити запалення і поліпшити функції органів. Однак фахівці нагадують, що такі методи не мають доведеної ефективності та безпеки. У 2019 році FDA застерегло від використання плазми молодих донорів через відсутність наукових досліджень, що підтверджують її терапевтичну користь.

Попри це, Іглесіас впевнена в успіху і планує почати лікування у 2025 році. Вона активно шукає лікаря в Лос-Анджелесі, готового провести процедуру.

23-річний син Родріго надихається мамою Фото: Jam Press

Крім експериментів з омолодженням, Марсела дотримується суворої дієти, займається спортом і витрачає 780 фунтів стерлінгів на місяць на вітаміни та оздоровчі ін'єкції.

"Люди часто запитують мене, як я зберігаю молодість, і я завжди відповідаю, що це вимагає великої праці", — зазначає вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.