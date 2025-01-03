Акт заботы и исцеления: "живая Барби" хочет омолодиться с помощью крови своего сына (фото)

Марсела Иглесиас, прославившаяся своей схожестью с куклой Барби, в 47 лет удивила поклонников, необычной процедурой омоложения. Женщина уверена в успехе и планирует начать лечение в 2025 году.

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47-летняя Марсела Иглесиас из Лос-Анджелеса (США), известная как "живая Барби", поделилась необычным методом борьбы со старением. Женщина заявила, что планирует переливать кровь своего 23-летнего сына Родриго, чтобы сохранить молодость. Об этом пишет What’s The Jam.

Иглесиас, потратившая 80 000 фунтов стерлингов на косметические процедуры, утверждает, что кровь молодого донора способна омолаживать клетки организма. По словам Марселы, Родриго полностью поддерживает ее инициативу и даже готов делиться кровью не только с матерью, но и с бабушкой — 75-летней Грасиэлой.

"Это не просто процедура, а акт заботы и исцеления, который объединяет нашу семью", — рассказала американка.

Модель поделилась необычным методом борьбы со старением Фото: Jam Press

Процедура предполагает переливание крови или плазмы, что, по словам Марселы, помогает укрепить здоровье, уменьшить воспаление и улучшить функции органов. Однако специалисты напоминают, что такие методы не имеют доказанной эффективности и безопасности. В 2019 году FDA предостерегло от использования плазмы молодых доноров из-за отсутствия научных исследований, подтверждающих ее терапевтическую пользу.

Несмотря на это, Иглесиас уверена в успехе и планирует начать лечение в 2025 году. Она активно ищет врача в Лос-Анджелесе, готового провести процедуру.

23-летний сын Родриго вдохновляется мамой Фото: Jam Press

Помимо экспериментов с омоложением, Марсела придерживается строгой диеты, занимается спортом и тратит 780 фунтов стерлингов в месяц на витамины и оздоровительные инъекции.

"Люди часто спрашивают меня, как я сохраняю молодость, и я всегда отвечаю, что это требует большого труда", — отмечает она.

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