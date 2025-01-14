Від 1 січня 2025-го змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію за віком, збільшується на рік. Фокус дізнався детально про вихід на пенсію в 2025 році.

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Згідно з чинним законодавством, а саме ч. 1 ст. 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", умовами для призначення пенсії за віком на загальних умовах є наявність 60 років та у 2025 році не менше 32 років страхового стажу. Як змінюються вимоги до трудового стажу і коли можна розраховувати на отримання пенсії, з’ясовував Фокус.

Який має бути стаж, щоб вийти на пенсію

Зазначимо, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, тобто періоду, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж для пенсії — який він в Україні 2025 року Фото: Getty Images

Від 1 січня до 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років.

"Для осіб, у яких відсутній необхідний страховий стаж по досягненню ними 60 років передбачено, що вони можуть вийти на пенсію у 63 роки, якщо мають страховий стаж від 22 до 32 років, або ж у 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 22 років. Водночас, хоча це і не прописано, але враховується територіальними органами пенсійного фонду: якщо особа набуває необхідних років страхового стажу у наступні періоди після 60-ти, наприклад, у 61 чи 62 роки, то вона може вийти на пенсію, не очікуючи наступної межі пенсійного віку, тобто 63 або 65 років, на умовах, які були передбачені на момент, коли особа досягла 60-ти", — зазначила адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Для осіб, у яких відсутній необхідний страховий стаж після досягнення ними 60 років передбачено, що вони можуть вийти на пенсію у 63 роки, якщо мають страховий стаж від 22 до 32 років, або ж у 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 22 років

Наведемо приклад: якщо у 60 років в особи вже є 31 рік стажу з необхідних 32, і якщо така особа допрацювала один рік стажу, вона має право вийти на пенсію у відповідному віці — 60 чи 61 рік.

Як визначити страховий стаж, достатній для пенсії

Водночас, за словами фахівчині, вже відомо про оновлення законодавства про пенсійне забезпечення.

В ПФУ надали таблицю щодо страхового стажу та пенсії за віком Фото: ПФУ

"В цілому дещо принципово змінюється, але щодо вимог зі стажу та віку, то норми відповідних статей просто було відредаговано шляхом виключення вже неактуальних норм", — каже Воронкова.

За новими умовами, для призначення пенсії особі потрібно досягти 60 років та після 2028 року необхідно буде мати вже 35 років стажу.

Адвокатка розповіла, як розрахувати пенсію за віком в 2025 році

Вихід на пенсію: що зміниться і коли

Тож до 2028 року, наприклад, у поточному, 2025-му, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. А ось далі вже відбудуться деякі зміни.

У разі відсутності необхідного страхового стажу у 60 років, особа може вийти у 63 роки. Проте необхідно водночас мати не менше 25 років страхового стажу.

"Але у період до 2028 року було залишено норми аналогічні нинішнім, тобто у 2025 році вимагається наявність стажу від 22 до 32 років", — додає адвокатка.

У разі відсутності необхідного страхового стажу у 60 років, особа може вийти у 63 роки. Проте необхідно водночас мати не менше 25 років страхового стажу

Наступною віхою слідує вік у 65 років. У цьому разі, за відсутності необхідного страхового стажу на етапі 60 та 63 роки, особа може вийти на пенсію у 65 років, маючи не менше 25 років стажу, а до 2028 року, наприклад, у 2025 році необхідно мати від 15 до 22 років стажу.

"Тобто, в принципі, до 2028 року нам залишили ті самі вимоги для виходу на пенсію. Однак, для тих, хто буде виходити на пенсію після 2028 року будуть діяти вимоги щодо наявності вже більшої кількості років страхового стажу. З позитивного можна відмітити, що нарешті буде закріплено, що у разі відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу на дату досягнення відповідного віку", — пояснила вона.

Додамо, що пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Скільки потрібно стажу для мінімальної пенсії і що робити, якщо його недостатньо - відповідаємо Фото: Shutterstok

Що робити, якщо немає страхового стажу для пенсії

Якщо страхового стажу не вистачає, то за бажанням його можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи, яким виповнилося більше 16 років. Також передбачена можливість сплати внесків на користь третіх осіб.

Якщо страхового стажу не вистачає, то за бажанням його можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування

Для цього потрібно укласти договір на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та їх розмір. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України.

Якщо стажу не вистачає, можна докупити його самостійно Фото: Getty Images

У разі, якщо на сьогодні потенційний пенсіонер ніде офіційно не працює, тобто не є застрахованою особою, тоді варто укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на термін не менше одного року (стаж купується по одному місяцю за ставкою, що діє у цьому місяці).

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Розміри внеску ви визначаєте самостійно, але величина їх має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати (з 01.04.2024 визначено 8000 грн). Водночас продовжувати дію договору щороку не потрібно, за умови сплати за кожен місяць договір продовжується автоматично і дія його закінчиться, якщо особа офіційно працевлаштується. Тоді за особу єдиний внесок вже буде сплачувати роботодавець.