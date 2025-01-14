С 1 января 2025-го изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Каждый год страховой стаж, дающий право выхода на пенсию по возрасту, увеличивается на год. Фокус узнал подробно о выходе на пенсию в 2025 году.

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Согласно действующему законодательству, а именно ч. 1 ст. 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", условиями для назначения пенсии по возрасту на общих условиях является наличие 60 лет и в 2025 году не менее 32 лет страхового стажа. Как меняются требования к трудовому стажу и когда можно рассчитывать на получение пенсии, выяснял Фокус.

Какой должен быть стаж, чтобы выйти на пенсию

Отметим, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа, то есть периода, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Страховой стаж для пенсии — какой он в Украине 2025 года Фото: Getty Images

С 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет.

"Для лиц, у которых отсутствует необходимый страховой стаж по достижению ими 60 лет предусмотрено, что они могут выйти на пенсию в 63 года, если имеют страховой стаж от 22 до 32 лет, или же в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 22 лет. В то же время, хотя это и не прописано, но учитывается территориальными органами пенсионного фонда: если лицо приобретает необходимые годы страхового стажа в последующие периоды после 60-ти, например, в 61 или 62 года, то оно может выйти на пенсию, не дожидаясь следующего предела пенсионного возраста, то есть 63 или 65 лет, на условиях, которые были предусмотрены на момент, когда лицо достигло 60-ти", — отметила адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Для лиц, у которых отсутствует необходимый страховой стаж по достижению ими 60 лет предусмотрено, что они могут выйти на пенсию в 63 года, если имеют страховой стаж от 22 до 32 лет, или же в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 22 лет

Приведем пример: если в 60 лет у лица уже есть 31 год стажа из необходимых 32, и если такое лицо доработало один год стажа, оно имеет право выйти на пенсию в соответствующем возрасте — 60 или 61 год.

Как определить страховой стаж, достаточный для пенсии

В то же время, по словам специалиста, уже известно об обновлении законодательства о пенсионном обеспечении.

В ПФУ предоставили таблицу по страховому стажу и пенсии по возрасту Фото: ПФУ

"В целом кое-что принципиально меняется, но относительно требований по стажу и возрасту, то нормы соответствующих статей просто были отредактированы путем исключения уже неактуальных норм", — говорит Воронкова.

По новым условиям, для назначения пенсии лицу нужно достичь 60 лет и после 2028 года необходимо будет иметь уже 35 лет стажа.

Адвокат рассказала, как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году

Выход на пенсию: что изменится и когда

Поэтому до 2028 года, например, в текущем, 2025-м, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. А вот дальше уже произойдут некоторые изменения.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа в 60 лет, лицо может выйти в 63 года. Однако необходимо при этом иметь не менее 25 лет страхового стажа.

"Но в период до 2028 года были оставлены нормы аналогичные нынешним, то есть в 2025 году требуется наличие стажа от 22 до 32 лет", — добавляет адвокат.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа в 60 лет, лицо может выйти в 63 года. Однако необходимо при этом иметь не менее 25 лет страхового стажа

Следующей вехой следует возраст в 65 лет. В этом случае, при отсутствии необходимого страхового стажа на этапе 60 и 63 года, лицо может выйти на пенсию в 65 лет, имея не менее 25 лет стажа, а до 2028 года, например, в 2025 году необходимо иметь от 15 до 22 лет стажа.

"То есть, в принципе, до 2028 года нам оставили те же требования для выхода на пенсию. Однако, для тех, кто будет выходить на пенсию после 2028 года будут действовать требования о наличии уже большего количества лет страхового стажа. Из положительного можно отметить, что наконец будет закреплено, что в случае отсутствия необходимого страхового стажа на дату достижения возраста, пенсия по возрасту может быть назначена после приобретения лицом страхового стажа на дату достижения соответствующего возраста", — пояснила она.

Добавим, что пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Сколько нужно стажа для минимальной пенсии и что делать, если его недостаточно — отвечаем Фото: Shutterstok

Что делать, если нет страхового стажа для пенсии

Если страхового стажа не хватает, то по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.

Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица, которым исполнилось более 16 лет. Также предусмотрена возможность уплаты взносов в пользу третьих лиц.

Если страхового стажа не хватает, то по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования

Для этого нужно заключить договор на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Человек самостоятельно определяет, сколько времени желает платить взносы после заключения Договора, периодичность их уплаты и их размер. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Если стажа не хватает, то можно докупить его самостоятельно Фото: Getty Images

В случае, если на сегодня потенциальный пенсионер нигде официально не работает, то есть не является застрахованным лицом, тогда стоит заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года (стаж покупается по одному месяцу по ставке, действующей в этом месяце).

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Размеры взноса вы определяете самостоятельно, но величина их должна быть не менее 22% от минимальной заработной платы (с 01.04.2024 определено 8000 грн). При этом продлевать действие договора ежегодно не нужно, при условии уплаты за каждый месяц договор продлевается автоматически и действие его закончится, если лицо официально трудоустроится. Тогда за лицо единый взнос уже будет платить работодатель.