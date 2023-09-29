Молодість, захована на морському дні. Учені знайшли незвичайний ключ до омолодження

Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

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Вчені з австралійського Університету Фліндерса виявили вельми цікаву властивість бурих морських водоростей. У них містяться сполуки, які можуть допомогти нашій шкірі виглядати молодшою. Можливо, вже в недалекому майбутньому, черговий екологічно чистий і природний компонент замінить незліченну кількість шкідливої косметики, пише The New Daily.

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Перед безпосереднім заглибленням у дослідження, почати варто з того, що таке колаген і його ролі в нашому організмі. Це, свого роду, будівельний блок нашої шкіри, кісток і багатьох інших частин тіла. Уявіть собі, що це каркас, який підтримує пружність і молодість нашої шкіри. З віком його кількість природним чином знижується, що призводить до появи зморшок. Ви напевно бачили безліч косметичних засобів, що обіцяють користь колагену, і це неспроста. Насправді колаген є ключовим фактором еластичності шкіри.

Дослідники виявили, що певні сполуки в бурих морських водоростях стимулюють клітини шкіри до вироблення більшої кількості колагену. Ці ж сполуки уповільнюють процес глікування, який є ще однією причиною старіння шкіри.

Глікування — це реакція, під час якої надлишок цукру в нашому організмі "прилипає" до білків, таких як колаген, порушуючи їхнє функціонування і призводячи до швидшого старіння шкіри. І це проблема не тільки для нашої шкіри. У результаті реакції цукру з білками утворюються відходи, звані "кінцевими продуктами глікування", які накопичуються в організмі і можуть відігравати певну роль у загальному процесі старіння.

Сполуки морських водоростей, мабуть, протидіють цьому глікуванню. Це дуже важливо, оскільки інші вже відомі науці продукти, що дають надію на те ж саме, у підсумку не були дуже ефективними.

Результати нового дослідження дають змогу припустити, що бурі морські водорості можуть стати потужним інгредієнтом для майбутніх засобів для догляду за шкірою. І не тільки для зменшення зморшок, а й, можливо, для боротьби з тим самим прикрим процесом глікування, що сприяє старінню, таким чином переходячи з розряду косметичних засобів до засобів, здатних продовжити наше життя.

Співробітники Університету Фліндерса з нетерпінням чекають можливості застосування відкритих екстрактів морських водоростей. Вони бачать можливості не тільки в галузі місцевого догляду за шкірою, а й у добавках. Вчені навіть збираються запатентувати своє відкриття і шукають партнерів, які допоможуть вивести їх на ринок.

По суті, морські водорості ще належить вивчити і перевірити відкриті сполуки на наявність довгострокових побічних ефектів, але вони можуть стати наступним важливим кроком у нашому прагненні до молодості шкіри і здоровішого процесу старіння. А поки ми чекаємо на появу цих продуктів з додаванням бурих морських водоростей, не забувайте про вічні загальноприйняті поради: захищайте шкіру від сонця, висипайтеся, пийте більше води і не паліть.

Раніше Фокус писав про 20-ти тонну ковдру з бурих водоростей, що рухається на Флориду. Дослідники вважають, що цей огидний покрив принесе проблеми пляжам Флориди і Мексики.

Також Фокус писав про отруйні водорості, що обвили понад 30 млн квадратних кілометрів океану. Дослідники опублікували неймовірні знімки, як отруйні водорості обплутують океан, і виною всьому діяльність людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.