Молодость, запрятанная на морском дне. Ученые нашли необычный ключ к омоложению

Скрытые в недрах бурых морских водорослей соединения, по словам исследователей, способны не просто омолаживать кожу, но и влиять на общий процесс старения нашего организма, делая его более плавным.

Related video

Ученые из австралийского Университета Флиндерса обнаружили весьма интересное свойство бурых морских водорослей. В них содержатся соединения, которые могут помочь нашей коже выглядеть моложе. Возможно, уже в скором будущем, очередной экологически чистый и природный компонент заменит бесчисленное количество вредной косметики, пишет The New Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Перед непосредственным углублением в исследование, начать стоит с того, что такое коллаген и его роли в нашем организме. Это, своего рода, строительный блок нашей кожи, костей и многих других частей тела. Представьте себе, что это каркас, который поддерживает упругость и молодость нашей кожи. С возрастом его количество естественным образом снижается, что приводит к появлению морщин. Вы наверняка видели множество косметических средств, обещающих пользу коллагена и это неспроста. На самом деле коллаген является ключевым фактором эластичности кожи.

Исследователи обнаружили, что определенные соединения в бурых морских водорослях стимулируют клетки кожи к выработке большего количества коллагена. Эти же соединения замедляют процесс гликирования, который является еще одной причиной старения кожи.

Гликирование, это реакция, при которой избыток сахара в нашем организме "прилипает" к белкам, таким как коллаген, нарушая их функционирование и приводя к более быстрому старению кожи. И это проблема не только для нашей кожи. В результате реакции сахара с белками образуются отходы, называемые "конечными продуктами гликирования", которые накапливаются в организме и могут играть определенную роль в общем процессе старения.

Соединения морских водорослей, по-видимому, противодействуют этому гликированию. Это очень важно, поскольку другие уже известные науке продукты, дающие надежду на то же самое, в итоге не были очень эффективны.

Результаты нового исследования позволяют предположить, что бурые морские водоросли могут стать мощным ингредиентом для будущих средств по уходу за кожей. И не только для уменьшения морщин, но и, возможно, для борьбы с тем самым досадным процессом гликирования, способствующим старению, таким образом переходя из разряда косметических средств в средства, способные продлить нашу жизнь.

Сотрудники Университета Флиндерса с нетерпением ждут возможности применения открытых экстрактов морских водорослей. Они видят возможности не только в области местного ухода за кожей, но и в добавках. Ученые даже собираются запатентовать свое открытие и ищут партнеров, которые помогут вывести их на рынок.

В сущности, морские водоросли еще предстоит изучить и проверить открытые соединения на наличие долгосрочных побочных эффектов, но они могут стать следующим важным шагом в нашем стремлении к молодости кожи и более здоровому процессу старения. А пока мы ждем появления этих продуктов с добавлением бурых морских водорослей, не забывайте о вечных общепринятых советах: защищайте кожу от солнца, высыпайтесь, пейте больше воды и не курите.

Ранее Фокус писал о 20-ти тонном одеяле из бурых водорослей, движущемся на Флориду. Исследователи считают, что этот отвратительный покров принесет проблемы пляжам Флориды и Мексики.

Также Фокус писал о ядовитых водорослях, обвивших более 30 млн квадратных километров океана. Исследователи опубликовали невероятные снимки, как ядовитые водоросли опутывают океан, и виной всему деятельность человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.