Земля угодила в сети. Ядовитые водоросли обвили более 30 000 000 км² океана и видны даже из космоса

Исследователи опубликовали невероятные снимки, как ядовитые водоросли опутывают океан, и виной всему деятельность человека.

Related video

Десятилетиями ученые твердят о необходимости снизить количество выбросов в атмосферу и не допустить глобального потепления на планете, и теперь в качестве доказательств необходимости этого шага они представляют спутниковые снимки, на которых видно, как ядовитые водоросли с каждым годом окутывают земной океан все больше и больше, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Южного университета науки и технологии в Китае обнаружила, что за последние два десятилетия общая площадь, затронутая ростом фитопланктона, увеличилась более чем на 13%. Невероятные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ядовитые водоросли теперь покрывают по меньшей мере 31,47 миллиона квадратных километров океана, и виной тому деятельность человека.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что виной всему питательные вещества, которые попадают в источники воды из сточных вод, удобрений, загрязнений воздуха и навоза домашнего скота — все это в дальнейшем становится источником питательных веществ для фитопланктона, который с каждым годом лишь разрастается, будто плесень на поверхности океана.

[ + – ] Невероятные спутниковые снимки показывают, как ядовитые водоросли теперь растут на более 30 миллионах километров квадратных океана Фото: Lian Feng

Кроме того, исследователи обнаружили, что за последние 20 лет повышение температуры океана увеличило также и частоту цветения водорослей, поскольку более теплые воды увеличивают продолжительность сезона цветения. Важно понимать, что не все водоросли являются проблемой, цветение "полезных водорослей", фиксирует углерод в основе пищевой цепи, а также поддерживает рыболовство и морские экосистемы в целом. Однако размножаются также и "вредные водоросли", что становится экологической проблемой.

Отметим, что цветение водорослей представляет собой резкое увеличение и популяции в водной системе, что может происходить как в пресной, так и в морской воде. Сезон цветения может вызвать обесцвечивание воды на поверхности, делая ее желтой, красной или ярко-зеленой — этот процесс можно наблюдать на новых спутниковых снимках.

Ученые отмечают, что активация цветения водорослей, как правило, наступает в результате обогащения водоемов питательными веществами, такими как фосфаты и нитраты, которые непосредственно служат пищей для зеленых растений и обеспечивают их рост.

[ + – ] Исследователи также обнаружили, что повышение температуры моря увеличило частоту цветения водорослей Фото: Lian Feng

Однако фитопланктон несет опасность, когда буквально поглощает из воды весь кислород — в результате рыбы и водные насекомые в местной среде задыхаются. Более того, некоторые водоросли способны производить биотоксины, которые оказывают влияние на окружающую среду и буквально превращают часть океана в "мертвую зону".

В ходе нового исследования ученые сравнили спутниковые снимки, сделанные NASA в 2003 и 2023 годах, а затем сопоставили их со средней температурой поверхности моря, площадью, которую покрывают водоросли, а также продолжительностью сезона цветения. Результаты исследования свидетельствуют о том, что общая площадь цветения увеличивалась с каждым годом и теперь достигла рекордных более 30 миллионов квадратных километров поверхности океана.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды обнаружили целый сад гигантских "цветов".