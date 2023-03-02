Земля потрапила в сіті. Отруйні водорості обвили понад 30 000 000 км² океану, і їх видно навіть із космосу

Дослідники опублікували неймовірні знімки, як отруйні водорості обплутують океан, і винна діяльність людини.

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Десятиліттями вчені стверджують про необхідність знизити кількість викидів в атмосферу та не допустити глобального потепління на планеті, і тепер як докази необхідності цього кроку вони представляють супутникові знімки, на яких видно, як отруйні водорості з кожним роком огортають земний океан усе більше й більше. Daily Mail.

Група вчених із Південного університету науки й технології в Китаї виявила, що за останні два десятиліття загальна площа, зачеплена ростом фітопланктону, збільшилася більш ніж на 13%. Неймовірні супутникові знімки свідчать про те, що отруйні водорості тепер покривають щонайменше 31,47 мільйона квадратних кілометрів океану, і винна діяльність людини.

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Дослідники відзначають, що винні поживні речовини, які потрапляють у джерела води зі стічних вод, добрив, забруднень повітря та гною худоби — все це надалі стає джерелом поживних речовин для фітопланктону, який із кожним роком лише розростається, ніби пліснява на поверхні океану.

[ + – ] Неймовірні супутникові знімки показують, як отруйні водорості тепер ростуть на понад 30 мільйонах кілометрів квадратних океану Фото: Lian Feng

Крім того, дослідники виявили, що за останні 20 років підвищення температури океану збільшило також частоту цвітіння водоростей, оскільки тепліші води збільшують тривалість сезону цвітіння. Важливо розуміти, що не всі водорості є проблемою, цвітіння "корисних водоростей" фіксує вуглець в основі харчового ланцюга, а також підтримує рибальство та морські екосистеми загалом. Однак розмножуються також і "шкідливі водорості", що стає екологічною проблемою.

Зазначимо, що цвітіння водоростей — це різке збільшення їхньої популяції у водній системі, що може відбуватися як у прісній, так і в морській воді. Сезон цвітіння може викликати знебарвлення води на поверхні, роблячи її жовтою, червоною або яскраво-зеленою — цей процес можна спостерігати на нових супутникових знімках.

Учені відзначають, що активація цвітіння водоростей, як правило, настає внаслідок збагачення водойм поживними речовинами, такими як фосфати й нітрати, які безпосередньо служать їжею для зелених рослин і забезпечують їхній ріст.

[ + – ] Дослідники також виявили, що підвищення температури моря збільшило частоту цвітіння водоростей Фото: Lian Feng

Однак фітопланктон несе небезпеку, коли буквально поглинає з води весь кисень, — у результаті риби та водні комахи в місцевому середовищі задихаються. Крім того, деякі водорості здатні виробляти біотоксини, які впливають на навколишнє середовище та буквально перетворюють частину океану на "мертву зону".

У ході нового дослідження вчені порівняли супутникові знімки, зроблені NASA у 2003 та 2023 роках, а потім зіставили їх із середньою температурою поверхні моря, площею, яку покривають водорості, а також тривалістю сезону цвітіння. Результати дослідження свідчать, що загальна площа цвітіння збільшувалася з кожним роком і тепер досягла рекордних понад 30 мільйонів квадратних кілометрів поверхні океану.

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