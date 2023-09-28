Тиждень моди в океані. Навіщо кити вдягають капелюшки з водоростей і розсікають у морях (відео)

Дослідники спостерігали за тим, як морські гіганти підіймаються на поверхню та створюють дивовижні "головні убори" з ламінарії та інших водоростей.

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Океан вкриває більшу частину поверхні Землі, а в його глибинах мешкають мільйони різних істот, про яких нам, на жаль, відомо надто мало. Наприклад, учені спостерігали за китами, та виявили, що ці морські гіганти дуже люблять гратися з морськими водоростями, а саме роблять із них "капелюшки" та розсікають на поверхні, пише Science Alert.

Під час дослідження, проведеного в Новому Вельсі, вчені зібрали понад сотню різних взаємодій китів із ламінарією та іншими водоростями. Цікаво, що така поведінка виявилася типовою не для одного конкретного виду, а для безлічі: капелюшки з водоростей були помічені в сірих китів, південних і північних китів, і навіть у горбатих.

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Ще 2011 року вчені вивчали поведінку китів і дійшли висновку, що морські гіганти так розважаються. Інші дослідники задокументували випадки, коли кити переміщали колоди по воді в Колумбії або взаємодіяли з медузами на східному узбережжі США. У новому дослідженні вчені зосередилися на взаємодії з водоростями.

Дослідники вважають, що в "капелюшків із водоростей" є відразу два пояснення. По-перше, це гра, а, по-друге, це може бути вельми корисно — припускають, що носіння ламінарії на голові може допомогти впоратися зі сверблячкою, змахнути молюсків або позбутися надокучливих китових вошей.

Дослідники також виявили, що кити, як правило, демонструють подібну поведінку в регіонах, де водоростей багато. Спостереження показують, що горбаті кити використовують водорості під час міграції — це не дивно, адже їхній маршрут пролягає ближче до берега, де росте достатня кількість водоростей.

Зазначимо, що досі подібна поведінка китів була зареєстрована в Австралії, США та Канаді. Учені вважають, це пов'язано з тим, що в цих регіонах мешкає більша кількість людей, які спостерігають за китами та викладають відео на різні платформи.

До слова, на кадрах видно, що захоплення водоростями зовсім не швидкоплинне. Дослідження показало, що горбаті кити можуть взаємодіяти з водоростями, гратися ними або носити на голові близько години. Зокрема, вчені помітили, що кити також не проти поділитися водоростями з іншими китами, щоб провести час разом.

За словами наукового співробітника в галузі морських наук із Університету Гріффіта Олафа Мейнеке, взаємодія китів із водоростями справді є грою, але, ймовірно, не тільки цим. Однак дослідники вважають, що в такої поведінки є й інші переваги. По-перше, подібні ігри покращують координацію та рухові навички, по-друге, їх можна використовувати як захист від паразитів, по-третє, деякі види морських водоростей сповільнюють ріст бактерій, що може бути корисно для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.