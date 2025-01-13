Раніше було гірше: учені розповіли про історичні спалахи вірусу пташиного грипу

Останніми роками пташиний грип дедалі частіше проривається в заголовки світових ЗМІ, лякаючи нас наступною пандемією та своїми мутаціями. Однак нещодавно вчені дослідили всю історію його існування і представили більш оптимістичний погляд на ситуацію.

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Нещодавнє дослідження допомогло вченим з'ясувати ступінь поширення та наслідки для здоров'я людини високопатогенних вірусів пташиного грипу A (HPAI) H5N1, зокрема варіанту кладу 2.3.4.4b, що продовжує наводити паніку на системи охорони здоров'я багатьох країн світу. Однак те, що з'ясували вчені, засвідчило, що в глобальному масштабі нинішня ситуація, що склалася зі спалахами вірусу, не така, як малює наша уява, пише News Medical.

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З 2021 року клад 2.3.4.4b став широко поширеним серед видів птахів по всій Північній Америці і розширив ареал свого проживання, включивши в коло своїх жертв домашню худобу, таку як корови. Така незвичайна динаміка передачі викликає тривогу з приводу можливого поширення вірусу на людей, що посилюється повідомленнями про його присутність у великої рогатої худоби в 16 штатах США станом на 2024 р.

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Станом на початок 2025 р. у США було підтверджено 66 випадків зараження людей цим вірусом, переважно пов'язаних із контактом із великою рогатою худобою. Симптоми в цих випадках варіювалися від легкого респіраторного захворювання до кон'юнктивіту, і тільки в одному випадку було зареєстровано летальний результат, що значно відрізняється від історично високих показників смертності, пов'язаних з H5N1.

Дослідники припускають, що адаптація сучасного вірусу, наприклад, його здатність пригнічувати імунні реакції людини, може пояснити зниження тяжкості захворювання. Для вивчення цих спостережень вчені використовували людські органели легень (hLOs) і моделі легень, отримані з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин, для вивчення реплікації та імунної відповіді різних ізолятів H5N1. Результати, опубліковані в журналі Emerging Infectious Diseases, засвідчили, що історичний штам H5N1 2004 року демонстрував вищу швидкість реплікації в цих моделях, ніж сучасні ізоляти великої рогатої худоби і людини.

Ізолят у вірусології — це особливий штам вірусу, який був відокремлений від господаря або навколишнього середовища для вивчення його властивостей. Дослідники використовують ізоляти, щоб зрозуміти, як вірус реплікується, взаємодіє з клітинами і викликає імунні реакції. У цьому дослідженні порівнювали історичні та сучасні ізоляти вірусу H5N1, щоб простежити відмінності в їхній поведінці в органелах легенів людини.

Мутація в сучасному людському ізоляті з Техасу (PB2 E627K) також була пов'язана з підвищеною реплікацією в клітинах ссавців, що потенційно пояснює його придатність для передачі від великої рогатої худоби до людини. Дослідження показало, що імунна відповідь, викликана сучасними ізолятами, була менш вираженою, ніж та, що була викликана історичним штамом.

Нові штами пригнічували активацію інтерферон-стимульованого гена (ІСГ) в органелах легень людини, що, ймовірно, сприяло м'якшому прояву хвороби в людей. Незважаючи на такі м'які наслідки, дослідники наголошують на необхідності постійного спостереження за вірусами HPAI H5N1, особливо з огляду на їхню здатність заражати широке коло хазяїв-ссавців та їхній потенціал до генетичної еволюції.

Історичні прецеденти, як-от поява вірусу H5N1 1997 року і його повторна поява в наступні роки в Азії, Європі та Африці, підкреслюють непередбачуваний і часом руйнівний вплив вірусів грипу на здоров'я людей, сільське господарство і цілі країни. У міру мутацій цих вірусів стає необхідним відстежувати їхнє поширення і постійно оцінювати їхній пандемічний потенціал, заявили автори.

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