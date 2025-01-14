В молотом кофе нашли частицы тараканов: у миллионов людей это вызовет аллергию

По словам врача общей практики из Лондона Сермеда Межера, при сборе, обработке и измельчении кофейных зерен насекомые часто попадают в продукт. Реакция на потребление мелких частиц тараканов разная: от высыпаний на теле до анафилактического шока.

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В молотом кофе нашли частицы тараканов, любители кофе могут случайно выпить мелкие частицы насекомых. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Врач общей практики из Лондона доктор Сермед Межер объяснил, что во время сбора урожая, обработки и измельчения кофейных зерен невозможно предотвратить попадание насекомых в продукт.

К слову, тараканы часто встречаются в тропических и субтропических странах, где в основном выращивают и производят кофейные зерна. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) подсчитало, что каждый мешок собранных кофейных зерен может состоять на 10% из фрагментов насекомых.

Специалисты признают, что это низкий уровень и он безопасен для человека. Исключение составляют люди с аллергией на моллюсков — им лучше воздержаться от употребления молотого кофе, ведь у них будет реакция на белок тропомиозин, содержащийся в организме тараканов.

"Сама идея наличия частей насекомых в кофе кажется отвратительной, но уровни их содержания не представляют риска для здоровья", — поясняет доктор Межер.

Легкие симптомы аллергии включают красную сыпь на любом участке тела, покалывание или зуд во рту, опухание губ, лица или глаз, боль в животе или рвоту. В более серьезных случаях может возникнуть анафилактический шок.

Доктор Межер признался, что несмотря на данный факт пьет две чашки кофе в день и советует согласным с ним делать то же самое ради пользы для здоровья.

Кофе связывают со многими полезными свойствами, включая снижение риска развития диабета, сердечного приступа, инсульта и слабоумия. Ученые из университетской больницы Базеля в Швейцарии обнаружили, что люди старше 65 лет, страдающие нерегулярным сердечным ритмом, реже страдают симптомами ухудшения памяти, если они пьют много кофе.

Употребление кофе до полудня снижает риск заболеваний сердца и системы кровообращения на 31% по сравнению с теми, кто пьет его в течение дня. Британская диетическая ассоциация (BDA) рекомендует большинству людей потреблять до 300 мг кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам кофе.

Беременным не следует употреблять более 200 мг кофеина в день, иначе увеличится риск выкидыша или низкой массы тела при рождении ребенка.

Прием более 600 мг кофеина в день вызывает бессонницу, нервозность и раздражительность, повышение артериального давления и расстройство желудка.

Напомним, в Украине наблюдается увеличение цены на кофе в заведениях до 30%. Самый дорогой эспрессо продается в Одесской области за 40 гривен.

Ученые ранее выяснили, как улучшить вкус приготовленного кофе. Для этого нужно добавить воду в кофейные зерна перед помолом.