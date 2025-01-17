Миллионы людей забыли про стоматологов: ученые назвали масштабы проблем зубной гигиены

Проблема ухода за полостью рта является глобальным вопросом для миллионов людей и влияет на наше общее здоровье. Однако врачи выяснили, что причиной ее игнорирования является не одна лишь лень, а целый ряд внешних факторов, не зависящих от нас.

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Недавний анализ результатов исследования Офиса национальной статистики Англии (ONS) указал на значительные различия в доступности стоматологической помощи по всей стране, особенно затрагивающие некоторые регионы и демографические группы. Эти результаты, учитывая, что они были получены при исследовании страны с высоким уровнем жизни, тем самым намекают про еще более худшую ситуацию на глобальном уровне, пишет The Probe.

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Анализ полученных ONS данных, проведенный независимой консалтинговой компанией Broadstone, показал, что 5,9% трудоспособного населения Англии (16-64 года), имеющего доступ к стоматологической помощи или стоматологическим больницам, не посещали стоматолога в течение более двух лет. Эта цифра равна примерно 1,2 миллиона человек, что вызывает обеспокоенность по поводу несоблюдения гигиены полости рта и ее более широких последствий для здоровья.

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Исследование выявило поразительную статистику: 12,0% всех жителей Англии, или 5,7 миллиона человек, сообщили, что у них нет стоматолога. Из них 4,9 миллиона относятся к трудоспособному возрасту. Насторожил исследователей и тот факт, что из тех, у кого нет стоматолога, кто пытался записаться на прием к врачу в течение последних 28 дней, 81,2% не смогли этого сделать. После этих неудачных попыток большинство (75,6%) не предприняли никаких дальнейших действий, что указывает на отсутствие реальных альтернатив для многих людей.

В городах доля людей, не имеющих стоматолога, была самой высокой — 13,1%, в то время как в сельской местности этот показатель был ниже — 10,5%. Эмили Джонс, директор по консультированию клиентов компании Broadstone, подчеркнула серьезность этих результатов, заявив: "Здоровье полости рта — важнейшая основа общего благополучия, и невылеченные стоматологические проблемы могут привести к более серьезным рискам для здоровья, от инфекций и нарушения сна до сердечно-сосудистых осложнений". Она также отметила, что отсутствие регулярных посещений стоматолога повышает риск незамеченных заболеваний полости рта, включая болезни десен и рак полости рта.

Джонс подчеркнула, что для устранения этого пробела и повышения благосостояния сотрудников важно, чтобы работодатели принимали меры по предоставлению стоматологических льгот в рамках своего медицинского обслуживания. Результаты исследования были получены в тот момент, когда доступ к стоматологической помощи стал предметом пристального внимания государства.

Несмотря на призывы к правительственному вмешательству с целью повышения доступности, прогресс в этой области представляется минимальным. Тем временем работодателям рекомендуется рассмотреть возможность предоставления льгот в сфере здравоохранения, которые могли бы снизить нагрузку на подобные службы, особенно в условиях, когда предприятия сталкиваются с ростом расходов в связи с увеличением национальной страховки и минимальной заработной платы.

Охват стоматологической помощи в Англии снижается на протяжении многих лет, что усугубляется тем, что значительное число специалистов-стоматологов покидают государственные организации и переходят на частную практику. Это, в свою очередь, отражает и печальную мировую статистику подобных изменений. Согласно отчету Британской стоматологической ассоциации за 2023 год, почти половина стоматологов в Англии заявили о планах сократить свою работу в государственных структурах, что еще больше усугубляет проблемы доступа. Это согласуется с данными исследования о нехватке свободных мест и неудовлетворенных стоматологических потребностях населения.

Ранее Фокус писал о том, что пренебрежение гигиеной рта уменьшает размер мозга. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Также Фокус писал о том, как плохая гигиена рта привела к превращению языка мужчины в зеленое волосатое нечто. В медицинском случае, который можно принять за научную фантастику, зеленый и мохнатый язык дает нам уникальный урок помнить о важности гигиены полости рта.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.