Нашли причину неэффективности: ученые выяснили, почему рак устойчив к иммунотерапии

Иммунотерапия является одним из ключевых способов борьбы с онкологией, однако не все виды болезни ей поддаются. Недавно ученые наконец-то узнали в чем причина их устойчивости и уже готовятся к решению этой проблемы.

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Недавнее исследование, проведенное Университетом Алабамы в Бирмингеме, выявило новый способ улучшить иммунотерапию рака путем преодоления устойчивости к препаратам, известным как блокаторы иммунных контрольных точек (ICB). Эти методы лечения помогают иммунной системе атаковать рак, но часто терпят неудачу, когда борющиеся с опухолью Т-клетки не могут работать в среде с низким содержанием кислорода. Эта проблема, называемая гипоксией, часто встречается в опухолях, пишет Drug Target Review.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Льюиса Жичанга Ши и опубликованное в журнале Nature Communications, объясняет, как HIF1α поддерживает Т-клетки в производстве важнейшей иммунной молекулы, называемой интерферон гамма (IFN-γ), которая необходима для уничтожения раковых клеток. HIF1α также помогает Т-клеткам вырабатывать энергию через процесс, называемый гликолизом, который становится жизненно важным при низком уровне кислорода.

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Без HIF1α Т-клетки не могут бороться с раком в гипоксических опухолях, что значительно снижает эффективность терапии ICB. Для проверки своих теорий ученые использовали специальные мышиные модели и экспериментальные методы лечения. Они обнаружили, что при удалении HIF1α Т-клетки не могут переключиться на энергопроизводящий путь гликолиза, и их способность атаковать опухоли падает. Стабилизация HIF1α, напротив, помогла восстановить способность этих клеток бороться с раком даже в сложных условиях.

Добавление соединения под названием ацетат позволило ученым вовсе обойти потребность в HIF1α, что дало возможность Т-клеткам восстановить свои силы и более эффективно атаковать опухоли в паре с ICB. Это открытие может привести к значительным достижениям в лечении различных видов рака, которые на данный момент не так просто поддаются влиянию различных терапий. Воздействуя на путь HIF1α, ученые надеются разработать методы усиления реакции иммунной системы на рак даже у тех пациентов, которым ранее не помогала терапия ICB.

Этот подход может помочь преодолеть одно из самых больших препятствий в иммунотерапии — резистентность к лечению, вызванную суровой опухолевой средой. Такие комбинации, как усиление гликолиза или добавление ацетата, могут значительно повысить успешность лечения рака в будущем, считают авторы.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

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