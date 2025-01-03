Знайшли причину неефективності: вчені з'ясували, чому рак стійкий до імунотерапії

Імунотерапія є одним із ключових способів боротьби з онкологією, проте не всі види хвороби їй піддаються. Нещодавно вчені нарешті дізналися, в чому причина їхньої стійкості, і вже готуються до вирішення цієї проблеми.

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Недавнє дослідження, проведене Університетом Алабами в Бірмінгемі, виявило новий спосіб поліпшити імунотерапію раку шляхом подолання стійкості до препаратів, відомих як блокатори імунних контрольних точок (ICB). Ці методи лікування допомагають імунній системі атакувати рак, але часто зазнають невдачі, коли Т-клітини, що борються з пухлиною, не можуть працювати в середовищі з низьким вмістом кисню. Ця проблема, звана гіпоксією, часто зустрічається в пухлинах, пише Drug Target Review.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Льюїса Жічанга Ши та опубліковане в журналі Nature Communications, пояснює, як HIF1α підтримує Т-клітини у виробництві найважливішої імунної молекули, званої інтерферон гамма (IFN-γ), яка необхідна для знищення ракових клітин. HIF1α також допомагає Т-клітинам виробляти енергію через процес, званий гліколізом, який стає життєво важливим за низького рівня кисню.

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Без HIF1α Т-клітини не можуть боротися з раком у гіпоксичних пухлинах, що значно знижує ефективність терапії ICB. Для перевірки своїх теорій вчені використовували спеціальні мишачі моделі та експериментальні методи лікування. Вони виявили, що при видаленні HIF1α Т-клітини не можуть переключитися на енерговиробний шлях гліколізу, і їхня здатність атакувати пухлини падає. Стабілізація HIF1α, навпаки, допомогла відновити здатність цих клітин боротися з раком навіть у складних умовах.

Додавання сполуки під назвою ацетат дозволило вченим зовсім оминути потребу в HIF1α, що дало можливість Т-клітинам відновити свої сили і більш ефективно атакувати пухлини в парі з ICB. Це відкриття може призвести до значних досягнень у лікуванні різних видів раку, які на даний момент не так просто піддаються впливу різних терапій. Впливаючи на шлях HIF1α, вчені сподіваються розробити методи посилення реакції імунної системи на рак навіть у тих пацієнтів, яким раніше не допомагала терапія ICB.

Цей підхід може допомогти подолати одну з найбільших перешкод в імунотерапії — резистентність до лікування, спричинену суворим пухлинним середовищем. Такі комбінації, як посилення гліколізу або додавання ацетату, можуть значно підвищити успішність лікування раку в майбутньому, вважають автори.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.