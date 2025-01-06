Хвороба проявиться раніше: вчені змогли простіше виявляти небезпечну гіперфільтрацію нирок

Гіперфільтрація є серйозним ускладненням роботи нирок, часто пов'язаним із діабетом. Нещодавно вчені знайшли новий метод його раннього виявлення, що може стати своєчасним порятунком для сотень мільйонів людей, які страждають від хвороби.

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Дослідники з Університету Осака Метрополітен розробили новий метод точного вимірювання роботи нирок, зокрема, для виявлення гіперфільтрації, поширеного порушення в їхньому функціонуванні. Це нововведення стало відповіддю на проблеми діагностики діабетичної нефропатії в літніх людей, у яких вікове зниження швидкості гломерулярної фільтрації (GFR) приховує ранні ознаки захворювання органу, пише Osaka Metropolitan University.

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Команда під керівництвом доктора Акіхіро Цуда проаналізувала дані 180 кандидатів у донори для трансплантації нирки. Їхні результати показали, що традиційний підхід, який полягає в коригуванні вимірювань GFR з урахуванням площі поверхні тіла, не працює в пацієнтів з ожирінням, маскуючи ознаки гіперфільтрації. Замість цього вони запропонували формулу, яка безпосередньо враховує вікові зміни GFR, пропонуючи більш точний діагностичний інструмент.

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Доктор Цуда підкреслив потенціал нового методу для раннього виявлення та лікування діабетичної нефропатії, заявивши: "Ми сподіваємося, що використання цієї нової формули дасть змогу точніше діагностувати хворобу, що призведе до раннього виявлення та лікування більшої кількості людей".

При діабетичній нефропатії раннє виявлення альбумінурії, що характеризується надлишком альбуміну в сечі, має вирішальне значення, оскільки вона часто передує зниженню GFR. Дослідження, опубліковане в журналі Hypertension Research, свідчить про необхідність удосконалення традиційних методів діагностики, особливо в популяціях із природним зниженням GFR, таких як літні люди.

Важливість цього дослідження пов'язана зі зростаючою поширеністю діабету в усьому світі. Станом ще на 2021 рік близько 537 мільйонів дорослих у віці 20-79 років страждали від діабету, і, за прогнозами вчених, до 2030 року це число зросте до 643 мільйонів.

Захворювання нирок є одним з основних ускладнень діабету, тому вдосконалення методів діагностики є життєво важливим для громадської охорони здоров'я. Нова формула, розроблена командою доктора Цуди, може призвести до поліпшення стану пацієнтів завдяки більш ранньому виявленню розвитку хвороб і своєчасному втручанню.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.