Не загроза виживанню: учені вважають, що заражені паразитом нирки можна пересаджувати

Мільйони людей у світі потребують того чи іншого виду трансплантації органів і часто їхнім вироком стає довге їхнє очікування через малу доступність донорів. Однак вчені вважають, що цю ситуацію можна змінити, використовуючи заражені нирки.

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Нещодавнє дослідження UC Davis Health показало багатообіцяючі результати, які можуть допомогти розширити доступність донорських нирок. Дослідження показало, що реципієнти нирок, які отримали органи, заражені паразитом токсоплазмою, виживають так само добре, як і ті, хто отримав нирки без нього, пише Newswise.

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Нові результати наукової роботи ставлять під сумнів давні побоювання з приводу використання таких нирок, оскільки під час дослідження спостерігалися практично однакові показники виживаності та відторгнення між двома групами.

Токсоплазма — поширений паразит, який зазвичай не завдає шкоди, але він може становити небезпеку для людей з ослабленою імунною системою, наприклад, для тих, кому пересаджують органи. Побоювання полягають у тому, що нирка, заражена токсоплазмою, може реактивувати інфекцію в реципієнта.

Однак дослідження, в якому було проаналізовано дані 51 000 трансплантацій, показало, що відсоток відторгнення і відмови трансплантата був однаковим — близько 5%, як для токсоплазма-позитивних пацієнтів, так і для тих, хто отримав чисті нирки. Ці нові дані мають велике значення, оскільки центри трансплантації непослідовно проводили свою політику щодо токсоплазмопозитивних донорських нирок, а деякі з них і зовсім відмовлялися від них.

Це дослідження, опубліковане в журналі Transplant International, співавторами якого є Лавджай Бутані, завідувач відділенням дитячої нефрології, і Деніел Танкреді, професор педіатрії, припускає, що такі нирки можуть бути безпечно використані, потенційно скорочуючи час очікування для пацієнтів, які потребують трансплантації. При цьому автори рекомендують додатковий моніторинг для реципієнтів токсоплазма-позитивних нирок, хоча багато хто з них зазвичай вже отримують річний курс бактриму, препарату, ефективного проти токсоплазми.

Продовження курсу лікування для токсоплазма-позитивних пацієнтів може звести до мінімуму будь-який потенційний ризик і зробити ці нирки більш життєздатним варіантом, вважають автори. Отримані результати можуть призвести до більш єдиної політики серед центрів трансплантації та допомогти збільшити наявність доступних нирок. Оскільки потреба в донорських нирках продовжує зростати, особливо у зв'язку зі зростанням захворюваності на діабет і високий тиск, це дослідження дає надію на підвищення шансів пацієнтів отримати необхідні їм органи вчасно.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного нужденного. Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.