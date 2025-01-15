Не кофе: стоматолог рассказал, какой напиток больше всего портит цвет зубов (фото)

Майлз Мэдисон рекомендует умеренно потреблять все напитки, полоскать ротовую полость водой сразу после употребления и стараться не пить их дольше, чем 15 минут за раз.

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Американский стоматолог Майлз Мэдисон из Беверли-Хиллз на примере четырех удаленных зубов мудрости, оставленных в течение десяти дней в баночках с колой, кофе, красным вином и чаем, продемонстрировал результаты влияния этих напитков. Соответствующее видео специалист разместил на своей странице в Instagram, собрав почти миллион просмотров.

Майлз признался, что увиденное на самом деле "шокировало" его, поскольку красное вино нанесло наибольший вред, окрасив весь зуб, включая корень и эмаль.

Цвет зубов

"Красное вино имеет высокую кислотность и пигментацию. Кислота деминерализует эмаль, что позволяет темным пигментам из вина проникать внутрь зуба", — рассказал врач, отвечая на вопрос журналистов издания Newsweek по электронной почте.

Мэдисон добавил, что зубы мудрости были удалены у одного пациента, чтобы результаты эксперимента были точными.

Кофе сделал зуб значительно темнее, особенно поверхность корня, которая не имеет столько минералов как эмаль. Чай также изменил окраску зуба, но не так заметно, как это было с колой (зуб стал почти черным с маленькими ямками, поскольку кислота разъела эмаль и часть структуры корня).

Майлз Мэдисон провел интересный эксперимент Фото: Instagram

"Я рекомендую умеренно потреблять эти напитки, полоскать ротовую полость водой сразу после употребления и стараться не пить их дольше, чем 15 минут за раз", — посоветовал стоматолог, призвав своих зрителей делать профессиональные чистки каждые полгода, чтобы удалить поверхностные пятна и не дать кариесу проникнуть глубже в эмаль.

Реакция сообщества

Выводы дантиста шокировали интернет, но некоторые пользователи сети высмеяли его эксперимент.

"Я перехожу на текилу!", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Не удивлен красным вином. Посмотрите, что оно делает с губами, когда кто-то выпил несколько бокалов!";

"И именно поэтому я пью только воду", — вставил свои пять копеек следующий юзер.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэтлин Уилсон из Миннесоты, которая подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он исказил ее улыбку. Женщине пришлось воспользоваться услугами других дантистов, чтобы исправить "беспредел", теперь она требует как минимум 50 тысяч долларов компенсации.

Кроме того, мы рассказывали о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, который выдавал себя за стоматолога. В одной из клиник Стамбула он удалил пациенту четыре передних зуба.