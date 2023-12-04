Уборщик притворился стоматологом и удалил мужчине 4 передних зуба (видео)

Хакан Йылдырым стал жертвой мошенника, который смог убедить его в том, что он дипломированный специалист. Мужчина не знал, что вскоре ему предстоит пережить самый болезненный опыт в его жизни.

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Мужчине из Турции пришлось больше месяца терпеть мучительную боль после того, как уборщица, выдававшая себя за стоматолога, удалила ему четыре передних зуба в одной из клиник Стамбула. Об этом пишет Oddity Central.

42-летний Хакан Йылдырым, житель Стамбула, страдавший от сильной зубной боли, позвонил в стоматологическую клинику, чтобы записаться на срочный прием. На его звонок ответил Джемаль Шенаслан, который представился стоматологом и сказал мужчине прийти на прием вечером. Когда пациент явился в клинику в тот же день, его встретил "доктор", который похвастался, что преподает в стоматологическом университете, чтобы Йылдырым чувствовал себя более комфортно. Мужчина не знал, что вскоре ему предстоит пережить самый болезненный опыт в его жизни.

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Бегло осмотрев зубы пациента, Джемаль Шенаслан сказал ему, что четыре передних зуба необходимо удалить. Пациент попытался возразить, на что заметно раздраженный "дантист" ответил, чтобы тот не учил его делать его работу. Вспомнив, как этот человек хвастался тем, что он преподает в стоматологическом университете, Хакан Йылдырым больше не возражал.

"Стоматолог" сделал 42-летнему мужчине анестезию, а затем приступил к удалению четырех передних зубов, настаивая на необходимости этого и уверяя его, что на их месте будет установлен гораздо более красивый протез. Йылдырым перенес болезненную процедуру и заплатил 1000 турецких лир (чуть более 1200 гривен), которые потребовал "специалист". Затем он отправился в аптеку с рецептом, подписанным Шенасланом.

Впервые мужчина начал подозревать, что совершил ужасную ошибку, доверившись незнакомцу, когда фармацевт попытался взять с него деньги за лекарство. Его обязательная медицинская страховка должна была покрыть расходы, и аптекарь согласился с этим, но рецепт не был заверен печатью врача, поэтому он не был действителен.

"Дантист" и его пациент Фото: Ahaber

На следующий день, несмотря на мучительную боль, мужчина вернулся в стоматологическую клинику, где его "мир рухнул". Врач, которого звали Ибрагим Левент Ч., понятия не имел, кто он такой, а когда Хакан рассказал ему, что его оперировали здесь днем ранее, тот выглядел растерянным.

"Джемаль — мой уборщик, он приходит и убирает по вечерам", — сказал настоящий стоматолог пострадавшему мужчине.

В судебных документах говорится, что Хакан Йылдырым в конце концов попал в отделение неотложной помощи, потому что не мог больше терпеть боль. Его лицо вздулось из-за отека, а под глазами появились синяки.

Недавно суд приговорил уборщика к 2,5 годам лишения свободы за занятие стоматологией без диплома и заставил его выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за нанесенную ему травму.

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