Не кава: стоматолог розказав, який напій найбільше псує колір зубів (фото)

Майлз Медісон рекомендує помірно споживати всі напої, полоскати ротову порожнину водою одразу після вживання і намагатися не пити їх довше, ніж 15 хвилин за раз.

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Американський стоматолог Майлз Медісон з Беверлі-Хіллз на прикладі чотирьох видалених зубів мудрості, залишених протягом десяти днів у баночках з колою, кавою, червоним вином та чаєм, продемонстрував результати цих напоїв. Відповідне відео фахівець розмістив на своїй сторінці в Instagram, зібравши майже мільйон переглядів.

Майлз зізнався, що побачене насправді "шокувало" його, оскільки червоне вино завдало найбільшої шкоди, забарвивши весь зуб, включаючи корінь та емаль.

Колір зубів

"Червоне вино має високу кислотність і пігментацію. Кислота демінералізує емаль, що дозволяє темним пігментам з вина проникати всередину зуба", — розповів лікар, відповідаючи на питання журналістів видання Newsweek електронною поштою.

Медісон додав, що зуби мудрості були видалені в одного пацієнта, щоб результати експерименту були точними.

Кава зробила зуб значно темнішим, особливо поверхню кореня, яка не має стільки мінералів, як емаль. Чай також змінив забарвлення зуба, але не так помітно, як це було з колою (зуб став майже чорним з маленькими ямками, оскільки кислота роз'їла емаль і частину структури кореня).

Майлз Медісон провів цікавий експеримент Фото: Instagram

"Я рекомендую помірно споживати ці напої, полоскати ротову порожнину водою одразу після вживання і намагатися не пити їх довше, ніж 15 хвилин за раз", — порадив стоматолог, закликавши своїх глядачів робити професійні чистки кожні пів року, щоб видалити поверхневі плями й не дати карієсу проникнути глибше в емаль.

Реакція спільноти

Висновки дантиста шокували інтернет, але деякі користувачі мережі висміяли його експеримент.

"Я переходжу на текілу!", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Не здивований червоним вином. Подивіться, що воно робить з губами, коли хтось випив кілька келихів!";

"І саме тому я п'ю тільки воду", — вставив свої п’ять копійок наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон з Міннесоти, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінці довелося скористатися послугами інших дантистів, аби виправити "свавілля", тепер вона вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

Крім того, ми розповідали про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, який видавав себе за стоматолога. В одній із клінік Стамбула він видалив пацієнтові чотири передні зуби.