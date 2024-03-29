Количество бактерий зашкаливало: ученые обнаружили древний кариес в 4000-летних зубах

Новое исследование ученых позволило им заглянуть в жизнь наших предков и узнать от каких заболеваний полости рта они страдали, что может помочь им в разработке новых методов лечения.

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Недавно ученые сделали необычное открытие: внутри набора человеческих зубов возрастом 4 000 лет был обнаружен кладезь бактерий, вызывающих кариес и заболевания десен. Эти древние останки зубов, найденные в известняковой пещере в графстве Лимерик, Ирландия, принадлежали человеку бронзового века. Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине рассказали, как уникальные условия пещеры — прохладные, сухие и щелочные, способствовали исключительной сохранности этих бактерий, позволяя получить редкий взгляд на здоровье полости рта наших предков и развивавшихся там с древних времен организмов, пишет BBC.

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В образцах зубов была обнаружена ДНК стрептококка мутанса (S. mutans), известного виновника кариеса, а также других микробов, вызывающих заболевания десен, таких как Tannerella forsythia. Это открытие особенно примечательно, поскольку S. mutans известен как причина кариеса и разрушения ДНК, что делает его особенно важным для изучения среди древних образцов. Ученым удалось реконструировать геномы этих древних бактерий, что позволило по-новому взглянуть на эволюцию человеческого рациона, в частности на потребление древними людьми сахара.

Доцент Лара Кэссиди из Тринити-колледжа в Дублине выразила удивление по поводу высокого уровня содержания S. mutans, что говорит о том, что древний человек, вероятно, подвергался значительному риску возникновения кариеса. Такое обилие может также свидетельствовать о дисбалансе в микробном сообществе древней ротовой полости. Исследование указало на серьезные изменения в рационе питания, отмечая рост числа кариеса с появлением зернового сельского хозяйства и более выраженный всплеск кариеса примерно с 1500 года нашей эры, ознаменовавший ранний современный период.

Это исследование не только раскрывает подробности о древних диетах и здоровье людей того времени, но и дает науке ориентиры, следуя которым ученые смогут прийти к более эффективным методам лечения болезней полости рта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.