Без пломб и штифтов. Ученые научились заново отращивать здоровье зубы

Препарат был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

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Группа исследователей из Японии провела успешные испытания на животных и теперь готовится испробовать на людях лекарство, которое поможет отрастить заново потерянные зубы. Об этом сообщает ZME Science.

Науке уже давно известно, что такие животные, как акулы и аллигаторы, могут без проблем отращивать новые зубы, но увы, люди пока так не могут. Правда, собранные данные показывают, что у людей есть "зачатки" и для третьего комплекта зубов. Ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано Кацу Такахаши считает, что люди могут по итогу вырастить этот зубной ряд третьего поколения.

"Идея выращивания новых зубов – это мечта каждого дантиста. Я начал работать на этой идеей, когда был еще аспирантом", — говорит исследователь.

Сперва Такахаши занялся изучением генов у мышей. Предыдущие исследования уже показали, что удаление некоторых генов у мышей приводит к тому, что у грызунов вырастает меньше зубов, чем положено. После этого ученые задумались над тем, а что если попробовать генетически изменить мышей, чтобы у них вырастало больше зубов.

Новые зубы, которые удалось вырастить у мышей. Фото: Katsu Takahashi

Исследователь выяснил, что у мышей без определенного гена, растет действительно большее количество зубов. Такахаши и его команда сосредоточились на белке под названием USAG-1, который видимо, препятствует росту большего количества зубов. Следовательно, блокирование этого белка позволяет расти большему количеству зубов.

Сложно поверить в том, что всего лишь один ген так сильно влияет на зубной ряд. Но как только Такахаши смог нейтрализовать USAG-1, ему удалось вырастить новые зубы у мышей, которые родились не с полным набором. Иными словами было разработано первое в мире средство для восстановления зубов.

Конечно, препарат так хорошо сработавший на мышах, необходимо теперь проверить на людях, но автор исследования настроен оптимистически.

"Мы надеемся проложить путь для клинического применения лекарства", — отмечает исследователь.

Первоначально препарат будет предназначен для людей, которые страдают от генетического заболевания анодонтия, при котором у пациентов не растут некоторые зубы. В случае успеха, препарат может быть использован во всех видах стоматологического лечения.

Согласно графику команды, исследования безопасности препарата должны закончиться к 2025 году, а тест на эффективность и оптимальную дозу – к 2028 году. Если все пойдет по плану, то к 2029 году команда сможет провести масштабные клинические испытания. Таким образом, к концу этого десятилетия у людей может появиться первое лекарство, позволяющее вырастить новые зубы.

Напомним, недавно была найдена неожиданная причина не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном.