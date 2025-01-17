Мозг оказался главным злодеем: ученые обнаружили возможную причину ожирения

Наш мозг имеет целый ряд привычек, выработанных на протяжении тысяч лет эволюции, однако в современном мире они могут превратиться в недостаток. Ученые выяснили, что одна такая привычка значительно влияет на наш аппетит и придумали способ борьбы с ней.

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Недавнее исследование выяснило как мозг обрабатывает сахар и жир, давая представление о том, как формируются наши пищевые привычки. Исследователи сосредоточились на части мозга под названием гиппокамп (ГПК), которая известна своей ролью в памяти и навигации. В этой области они обнаружили две группы нейронов — одна реагирует на сахар, а другая — на жир. Эти нейроны не только помогают нам вспомнить, где мы нашли вкусную еду, но и влияют на то, сколько ее мы съедаем, пишет News Medical.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, может помочь в разработке новых способов борьбы с перееданием и ожирением. Чтобы проверить, как работают эти нейроны, ученые кормили мышей сахаром или жиром прямо в желудке, одновременно измеряя активность в их мозге. Они обнаружили, что определенные нейроны в ГПК становятся очень активными при их воздействии сахара или жира.

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Эта реакция зависила от сигналов, проходящих через блуждающий нерв, который соединяет кишечник с мозгом. Когда этот нерв перерезали, нейроны перестали реагировать на питательные вещества. Команда также подтвердила, что нейроны, реагирующие на сахар, отличаются от нейронов, реагирующих на жир, что означает, что мозг обрабатывает эти два питательных вещества отдельно.

Исследование было продолжено, чтобы посмотреть, что произойдет, когда эти конкретные нейроны будут удалены. Когда они были отключены, мыши съедали вдвое меньше сахара, чем обычно, но потребление жира оставалось прежним. С другой стороны, при удалении нейронов, реагирующих на жир, мыши съедали на 40% меньше жира, но при этом нормально потребляли сахар. Это говорит о том, что мозг имеет отдельные системы для принятия решения о том, сколько сахара или жира нужно съесть.

Исследователи также обнаружили, что нейроны, реагирующие на сахар, играют ключевую роль в запоминании его местонахождения, в то время как нейроны, реагирующие на жир, влияют как на память, так и на общую пищевую мотивацию. Научная работа также показала, как они влияют на набор веса. Мыши с отключенными нейронами, реагирующими на сахар, потребляли меньше пищи с высоким содержанием жира и сахара и не набирали вес, в то время как мыши с нормальными нейронами ели больше и набирали жир. Аналогичным образом мыши с отключенными нейронами, реагирующими на жир, съедали меньшие порции продуктов с высоким содержанием жира, что помогало им поддерживать свой вес.

Это исследование показывает, как наш мозг побуждает нас искать богатые калориями продукты, такие как сахар и жир, что было полезно для выживания в прошлом, но может привести к проблемам в современном мире, где такие продукты повсюду, считает Гийом де Лартиг, адъюнкт-ассистент профессора неврологии и автор исследования. Полученные результаты могут помочь ученым разработать методы борьбы с перееданием, воздействуя на определенные участки мозга, связанные с тягой к еде и памятью. Ожирением страдали более 42% взрослых жителей в одних лишь США по состоянию на 2020 год, что повышало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем у миллионов людей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.