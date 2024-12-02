Как чрезмерное потребление сахара влияет на кожу: 5 побочных эффектов

Любители сладостей часто не могут устоять перед очередным пирожным или шоколадкой. Но сахар вреден не только для вашей фигуры, знаете ли вы, как он влияет на здоровье кожи?

Для многих из нас сахар является огромной слабостью. Будь то кусочек шоколада, сладкий кекс или просто сладкий чай, тягу к сладкому трудно игнорировать. Безусловно, сахар вреден для людей с диабетом или проблемами с сердцем. Но слишком большое количество сахара может иметь ряд неприятных последствий даже для здоровых людей, в частности, нанести ущерб вашей коже. Сахар может вызвать высыпания, ускорить старение и даже повредить защитный слой структуры кожи. О связи между сахаром и здоровьем кожи, пишет Health Shots.

Ускоряет старение

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Связь между сахаром и здоровьем кожи показывает, как сахар может вызвать преждевременное старение кожи. Сахар участвует в процессе гликации, при котором молекулы сахара связываются с белками, такими как коллаген и эластин. Эти белки отвечают за то, чтобы ваша кожа оставалась упругой, молодой и эластичной. Когда происходит гликация, она повреждает эти белки, что приводит к появлению тонких линий, морщин и дряблости кожи. Исследование, опубликованное в Клинике дерматологии, показало, что рацион с высоким содержанием сахара может способствовать образованию конечных продуктов гликирования (КПГ) — соединений, которые значительно ускоряют процесс старения кожи. Это означает, что слишком большое количество сахара может привести к тому, что ваша кожа будет выглядеть старше.

Способствует появлению прыщей

Высокое потребление сахара вызывает скачки уровня инсулина, что может увеличить выработку кожного сала. Этот избыток кожного сала может закупоривать поры и способствовать появлению высыпаний. Исследование, опубликованное в JAMA Dermatology, показало, что потребление жирной и сладкой пищи тесно связано с развитием прыщей и высыпаний, особенно у молодых людей. Итак, в следующий раз, когда вы соблазнитесь сладостями, помните, что после этого на вашей коже могут появиться прыщи.

Повреждает коллаген и эластин

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Коллаген и эластин – волокна, которые отвечают за гладкость и эластичность кожи. Когда сахар потребляется в избытке, он прикрепляется к этим волокнам, ослабляя их и делая кожу более склонной к морщинам, дряблости и сухости кожи с течением времени.

Обостряет псориаз

Другим побочным эффектом связи между сахаром и здоровьем кожи является псориаз. Это аутоиммунное заболевание, которое вызывает красные, шелушащиеся участки кожи, часто приводящие к образованию бляшек и шелушению. По данным Национального фонда псориаза, он поражает более 7,5 миллионов взрослых в Соединенных Штатах. Исследования показали, что сахар может ухудшить симптомы псориаза, вызывая воспаление в организме, потенциально увеличивая риск серьезных обострений.

Усиливает воспаление кожи

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Это один из самых распространенных побочных эффектов сахара, и он способствует воспалению во всем организме, и ваша кожа не является исключением. Повышенный уровень сахара в крови может спровоцировать высвобождение провоспалительных цитокинов, что может привести к кожным заболеваниям, таким как экзема, розацеа и общему покраснению или отечности. Это постоянное воспаление также может нарушить процесс заживления кожи, что приведет к более длительному времени восстановления после пятен или раздражения.

Теперь, когда вы понимаете связь между сахаром и здоровьем кожи, вы должны подумать о том, как сократить ежедневное потребление сахара, чтобы сохранить здоровье и молодость кожи.

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