Як надмірне споживання цукру впливає на шкіру: 5 побічних ефектів

Любителі солодощів часто не можуть встояти перед черговим тістечком або шоколадкою. Але цукор шкідливий не тільки для вашої фігури, чи знаєте ви, як він впливає на здоров'я шкіри?

Для багатьох із нас цукор є величезною слабкістю. Чи то шматочок шоколаду, чи то солодкий кекс, чи то просто солодкий чай, тягу до солодкого важко ігнорувати. Безумовно, цукор шкідливий для людей з діабетом або проблемами із серцем. Але занадто велика кількість цукру може мати низку неприємних наслідків навіть для здорових людей, зокрема, завдати шкоди вашій шкірі. Цукор може викликати висипання, прискорити старіння і навіть пошкодити захисний шар структури шкіри. Про зв'язок між цукром і здоров'ям шкіри пише Health Shots.

Прискорює старіння

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Зв'язок між цукром і здоров'ям шкіри показує, як цукор може викликати передчасне старіння шкіри. Цукор бере участь у процесі глікації, під час якого молекули цукру зв'язуються з білками, як-от колаген та еластин. Ці білки відповідають за те, щоб ваша шкіра залишалася пружною, молодою та еластичною. Коли відбувається глікація, вона пошкоджує ці білки, що призводить до появи тонких ліній, зморшок і в'ялості шкіри. Дослідження, опубліковане в Клініці дерматології, засвідчило, що раціон із високим вмістом цукру може сприяти утворенню кінцевих продуктів глікування (КПГ) — сполук, які значно прискорюють процес старіння шкіри. Це означає, що занадто велика кількість цукру може призвести до того, що ваша шкіра матиме старший вигляд.

Сприяє появі прищів

Високе споживання цукру викликає стрибки рівня інсуліну, що може збільшити вироблення шкірного сала. Цей надлишок шкірного сала може закупорювати пори і сприяти появі висипань. Дослідження, опубліковане в JAMA Dermatology, показало, що споживання жирної та солодкої їжі тісно пов'язане з розвитком прищів і висипань, особливо у молодих людей. Отже, наступного разу, коли ви спокуситеся солодощами, пам'ятайте, що після цього на вашій шкірі можуть з'явитися прищі.

Пошкоджує колаген та еластин

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Колаген та еластин — волокна, які відповідають за гладкість і еластичність шкіри. Коли цукор споживається в надлишку, він прикріплюється до цих волокон, послаблюючи їх і роблячи шкіру більш схильною до зморшок, в'ялості та сухості шкіри з плином часу.

Загострює псоріаз

Іншим побічним ефектом зв'язку між цукром і здоров'ям шкіри є псоріаз. Це аутоімунне захворювання, яке спричиняє червоні ділянки шкіри, що лущаться, часто призводять до утворення бляшок і лущення. За даними Національного фонду псоріазу, він вражає понад 7,5 мільйонів дорослих у Сполучених Штатах. Дослідження показали, що цукор може погіршити симптоми псоріазу, викликаючи запалення в організмі, потенційно збільшуючи ризик серйозних загострень.

Посилює запалення шкіри

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Це один із найпоширеніших побічних ефектів цукру, який сприяє запаленню в усьому організмі, і ваша шкіра не є винятком. Підвищений рівень цукру в крові може спровокувати вивільнення прозапальних цитокінів, що може призвести до шкірних захворювань, як-от екзема, розацеа і загального почервоніння або набряклості. Це постійне запалення також може порушити процес загоєння шкіри, що призведе до тривалішого часу відновлення після плям або подразнення.

Тепер, коли ви розумієте зв'язок між цукром і здоров'ям шкіри, ви маєте подумати про те, як скоротити щоденне споживання цукру, щоб зберегти здоров'я і молодість шкіри.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця