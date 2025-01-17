Красный цвет теперь вне закона: популярный пищевой краситель запретили в США

Популярный и настолько же опасный краситель долгое время оставался частым ингредиентом в различных продуктах питания. Однако спустя два десятилетия сторонники его запрета наконец-то добились своего, что в свою очередь подняло ряд важных вопросов.

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Администрация президента США объявила о долгожданном запрете красного красителя номер 3, синтетического пищевого и лекарственного красителя, вызывающего рак у животных. Это решение, опубликованное в среду в Федеральном реестре Министерством здравоохранения и социальных служб, стало результатом десятилетий научных исследований и общественных кампаний, призывающих к его запрету, пишет ScienceAlert.

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По данным, опубликованным Экологической рабочей группой, опасный краситель, также известный как эритрозин, присутствует почти в 3000 пищевых продуктов, включая конфеты, закуски, фруктовые продукты и лекарства. Запрет обусловлен петицией, поданной в 2022 году Центром науки в интересах общества (CSPI) и другими правозащитными группами, которые ссылались на "клаузулу Дилейни". Это федеральное положение обязывает запрещать любые добавки, которые, как было установлено, вызывают рак у людей или животных.

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Опасен даже для здоровых людей: популярный подсластитель связали с образованием тромбов

Хотя в 1990 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило, что красный краситель номер 3 вызывает рак щитовидной железы у крыс-самцов, и запретило его использование в косметике, его применение в продуктах питания продолжалось из-за сопротивления заинтересованных сторон. Например, производители вишни мараскин полагались на этот краситель, чтобы сохранить ее фирменный внешний вид. Производители продуктов питания и лекарств, использующие красный краситель номер 3, должны будут изменить рецептуру своей продукции до января 2027 и января 2028 года соответственно.

Несмотря на признание связи с раком в исследованиях на животных, одно из которых было опубликовано в журнале Environmental Health, FDA заявило, что имеющиеся данные не подтверждают аналогичный риск для человека, ссылаясь на более низкие уровни воздействия и различия в гормональных механизмах у разных видов. Тем не менее, США отстают от других стран, таких как Европейский Союз, Япония и Австралия, которые уже запретили краситель еще несколько десятилетий назад.

Сами же опасения ученых и врачей выходят за рамки канцерогенности: исследования показывают потенциальные нейроповеденческие эффекты синтетических пищевых красителей, особенно у детей. В докладе, опубликованном в 2021 году в Калифорнии, была обнаружена связь между синтетическими красителями и такими негативными последствиями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также структурные и функциональные изменения в мозге.

Эти выводы усилили критику длительной задержки с запретом красителя, которую эксперты, в том числе профессор права Университета Ричмонда Карл Тобиас, связывают с лоббированием промышленности. Тобиас отметил, что данный запрет — это шаг в правильном направлении, но задался вопросом, почему он занял так много времени. Сторонники опасности красителя приветствовали запрет как давно назревший, но подчеркнули необходимость дополнительных реформ для борьбы с другими вредными пищевыми химикатами. Они отметили, что искусственные красители, такие как эритрозин, не добавляют никакой питательной ценности и служат только для улучшения внешнего вида продукта. CSPI также призвал к ужесточению регулирования содержания токсичных тяжелых металлов, таких как свинец и мышьяк, в продуктах, часто потребляемых детьми.

Исследования таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), зафиксировали риски для здоровья, связанные с химическими добавками в переработанных продуктах. Многие альтернативы эритрозин, например натуральные красители, получаемые из фруктов и овощей, уже широко используются во всем мире. Такой переход может не только повысить безопасность потребителей, но и привести запретившие его страны в соответствие с мировыми стандартами регулирования.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам связали с риском развития рака. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака признали аспартам "возможно канцерогенным для человека".

Также Фокус писал о том, действительно ли аспартам вызывает рак. Популярный подсластитель теперь находится под пристальным оком систем здравоохранения и ученых по всему миру, а о влиянии ярлыка "возможного канцерогена" на индустрию диетических напитков и потребителей нам еще предстоит узнать.

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