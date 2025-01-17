Червоний колір тепер поза законом: популярний харчовий барвник заборонили у США

Популярний і настільки ж небезпечний барвник довгий час залишався частим інгредієнтом у різних продуктах харчування. Однак через два десятиліття прихильники його заборони нарешті домоглися свого, що зі свого боку підняло низку важливих питань.

Related video

Адміністрація президента США оголосила про довгоочікувану заборону червоного барвника номер 3, синтетичного харчового і лікарського барвника, що викликає рак у тварин. Це рішення, опубліковане в середу у Федеральному реєстрі Міністерством охорони здоров'я і соціальних служб, стало результатом десятиліть наукових досліджень і громадських кампаній, що закликають до його заборони, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За даними, опублікованими Екологічною робочою групою, небезпечний барвник, також відомий як еритрозин, є майже у 3000 харчових продуктів, включно з цукерками, закусками, фруктовими продуктами та ліками. Заборона зумовлена петицією, поданою 2022 року Центром науки в інтересах суспільства (CSPI) та іншими правозахисними групами, які посилалися на "клаузулу Ділейні". Це федеральне положення зобов'язує забороняти будь-які добавки, які, як було встановлено, викликають рак у людей або тварин.

Важливо

Небезпечний навіть для здорових людей: популярний підсолоджувач пов'язали з утворенням тромбів

Хоча 1990 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) встановило, що червоний барвник номер 3 спричиняє рак щитоподібної залози у щурів-самців, і заборонило його використання в косметиці, його застосування в продуктах харчування тривало через опір зацікавлених сторін. Наприклад, виробники вишні мараскін покладалися на цей барвник, щоб зберегти її фірмовий зовнішній вигляд. Виробники продуктів харчування і ліків, які використовують червоний барвник номер 3, повинні будуть змінити рецептуру своєї продукції до січня 2027 і січня 2028 року відповідно.

Незважаючи на визнання зв'язку з раком у дослідженнях на тваринах, одне з яких було опубліковано в журналі Environmental Health, FDA заявило, що наявні дані не підтверджують аналогічного ризику для людини, посилаючись на нижчі рівні впливу і відмінності в гормональних механізмах у різних видів. Проте США відстають від інших країн, таких як Європейський Союз, Японія та Австралія, які вже заборонили барвник ще кілька десятиліть тому.

Самі ж побоювання вчених і лікарів виходять за межі канцерогенності: дослідження демонструють потенційні нейроповедінкові ефекти синтетичних харчових барвників, особливо в дітей. У доповіді, опублікованій 2021 року в Каліфорнії, було виявлено зв'язок між синтетичними барвниками й такими негативними наслідками, як синдром дефіциту уваги й гіперактивності (СДУГ), а також структурні та функціональні зміни в мозку.

Ці висновки посилили критику тривалої затримки із забороною барвника, яку експерти, зокрема професор права Університету Річмонда Карл Тобіас, пов'язують із лобіюванням промисловості. Тобіас зазначив, що ця заборона — це крок у правильному напрямку, але задався питанням, чому вона зайняла так багато часу. Прихильники небезпеки барвника привітали заборону як давно назрілу, але наголосили на необхідності додаткових реформ для боротьби з іншими шкідливими харчовими хімікатами. Вони зазначили, що штучні барвники, як-от еритрозин, не додають жодної поживної цінності і слугують лише для поліпшення зовнішнього вигляду продукту. CSPI також закликав до посилення регулювання вмісту токсичних важких металів, таких як свинець і миш'як, у продуктах, які часто споживають діти.

Дослідження таких організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), зафіксували ризики для здоров'я, пов'язані з хімічними добавками в перероблених продуктах. Багато альтернатив еритрозину, наприклад натуральні барвники, одержувані з фруктів і овочів, уже широко використовуються в усьому світі. Такий перехід може не тільки підвищити безпеку споживачів, а й привести країни, що заборонили його, у відповідність зі світовими стандартами регулювання.

Раніше Фокус писав про те, що аспартам пов'язали з ризиком розвитку раку. ВООЗ і Міжнародне агентство з дослідження раку визнали аспартам "можливо канцерогенним для людини".

Також Фокус писав про те, чи дійсно аспартам викликає рак. Популярний підсолоджувач тепер перебуває під пильним оком систем охорони здоров'я і вчених у всьому світі, а про вплив ярлика "можливого канцерогену" на індустрію дієтичних напоїв і споживачів нам ще належить дізнатися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.