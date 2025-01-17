План проведення інавгурації Трампа зміниться через погоду, — СNN

Через морозну погоду інавгурацію новообраного президента США перенесуть у приміщення: у Вашингтоні прогнозуються небезпечно низькі температури.

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Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа повинна відбутися вже в найближчий понеділок, 20 січня. Однак саме напередодні події план урочистостей, складений заздалегідь, доводиться змінювати: на заваді проведення церемонії може стати небезпечна погода, яку синоптики прогнозують у Вашингтоні в цей день. Про це повідомляє CNN за інформацією від міжнародних джерел і підтвердженням самого Трампа.

Так, новообраному главі держави доведеться скласти президентську присягу в ротонді Капітолія. Також там складатиме присягу віцепрезидент Джей Ді Венс.

Що стосується інших святкових подій, приурочених інавгурації Трампа, то про місце їхнього проведення поки що нічого не розголошують — команда президента все ще обговорює потенційні локації для інавгураційного параду та супутніх подій. Проте у мережі є припущення, що обрати можуть арену Capitol One.

До слова, на цій же арені днем раніше, 19 січня, Трамп планує провести мітинг.

Через несприятливу погоду команда американського президента також зіткнулася з проблемою розміщення десятків тисяч людей, які, як очікується, прийдуть, щоб спостерігати за інавгураційним дійством. Національна алея, куди повинні були прийти люди, у небезпечну морозну погоду, у такій ситуації не розглядається: може становити загрозу для життя та здоров’я гостей.

Проте команда Трампа запевнила журналістів CNN, що вже веде переговори з Об’єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній щодо вибору локації для розміщення людей.

Зазначимо, що практично всі президенти США складали присяги на відкритих локаціях. До Донадьда Трампа останнім у приміщенні складав присягу Рональд Рейган у 1985 році: тоді причиною такого плану дій також була морозна погода — температура опустилася до нижче -13 за Цельсієм. Тоді Рейган, до слова, також складав присягу у стінах ротонди Капітолія, а традиційний інавгураційний парад йому довелося взагалі скасувати.

Нагадуємо, 15 січня стало відомо про те, що колишня перша леді США Мішель Обама не прийде на інавгурацію до Трампа. Дружина Барака Обами ніколи не приховувала своєї неприязні до Дональда Трампа, а своїм рішенням порушить багаторічні усталені традиції США.

Також у січні Фокус дізнався, що у церемонії інавгурації Трампа візьме участь відома виконавиця Керрі Андервуд. Вона виконає пісню America the Beautiful перед тим, як новообраний президент складе присягу.