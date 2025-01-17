Не лише про Україну: Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном, деталі розмови

США та КНР спільно попрацюють над тим, що зробити світ більш безпечним, сказав Дональд Трамп під час розмови з Сі Цзіньпіном. Лідер КНР розповів про те, чого хотів би від Америки.

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17 січня 2024 року відбулась телефонна розмова між новообраним президентом США Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Трамп розповів, що говорили про торгівлю та соцмережі. Тим часом його співрозмовник розповів про інші цікаві теми і про те, хто просив про контакт. Про розмову з Сі Цзіньпіном новий американський президент написав у соцмережі Truth Social.

Допис Трампа про контакт з Сі Цзіньпіном з'явився у мережі о 16:26 17 січня. Майбутній очільник США написав, що основні теми розмови — торгівля, фентаніл, TikTok. Були й інші теми: які саме не уточнюється. Політик підсумував, що розмова пройшла непогано і разом з лідером КНР вони зроблять світ більш мирним.

"Я щойно розмовляв із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!" — написав Трамп.

Трамп і Китай - деталі розмови з Сі Цзіньпіном 17 січня Фото: Скриншот

Трамп і Китай — деталі розмови з Сі Цзіньпіном

Китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа опублікувала деталі розмови з Трампом з точки зору КНР. Найперше, Китай наголосив, що ініціатива розмови належить американському політику. Після цього визнається, що дві країни мають серйозні розбіжності, але їм варто спільно пошукати, як це вирішити. Найперше згадується про дві теми, важливі для Китаю. Перша з них — це Тайвань: Сі Цзіньпін висловив сподівання, що Трамп підійде до цієї проблеми "виважено". Друга — "китайсько-американські економічні і торгівельні відносини", які не повинні бути конфліктними.

Були й інші теми, про які згадали в кінці статті. Серед іншого, політики поговорили про "основні міжнародні та регіональні питання, що викликають спільне занепокоєння". У цьому контексті згадується про російсько-українську війну та війну в Ізраїлі.

Трамп і Китай - Сі Цзіньпін про розмову 17 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, у листопаді, після перемоги Трампа на президентських виборах, Фокус писав про ставлення республіканця до Китаю. На думку новообраного лідера США, КНР — це одна з його основних проблем, крім Росії та Ірану. Американець заявив, що він здолає цю проблему економічним шляхом, піднявши мита на китайські товари на сотні відсотків.

Нагадуємо, у грудні видання Finencial Times описало п'ять можливих сценаріїв, якими може піти політика Трампа: у деяких з них США "здають" і Україну, у Тайвань.