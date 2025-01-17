Не только об Украине: Трамп поговорил с Си Цзиньпином, детали разговора

США и КНР совместно поработают над тем, что сделать мир более безопасным, сказал Дональд Трамп во время разговора с Си Цзиньпином. Лидер КНР рассказал о том, чего хотел бы от Америки.

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17 января 2024 года состоялся телефонный разговор между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп рассказал, что говорили о торговле и соцсетях. Между тем его собеседник рассказал о других интересных темах и о том, кто просил о контакте. О разговоре с Си Цзиньпином новый американский президент написал в соцсети Truth Social.

Сообщение Трампа о контакте с Си Цзиньпином появилось в сети в 16:26 17 января. Будущий глава США написал, что основные темы разговора — торговля, фентанил, TikTok. Были и другие темы: какие именно не уточняется. Политик подытожил, что разговор прошел неплохо и вместе с лидером КНР они сделают мир более мирным.

"Я только что разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем немедленно. Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!" — написал Трамп.

Трамп и Китай — детали разговора с Си Цзиньпином 17 января Фото: Скриншот

Трамп и Китай — детали разговора с Си Цзиньпином

Китайское государственное правительственное агентство новостей Синьхуа опубликовало детали разговора с Трампом с точки зрения КНР. Прежде всего, Китай отметил, что инициатива разговора принадлежит американскому политику. После этого признается, что две страны имеют серьезные разногласия, но им стоит совместно поискать, как это решить. В первую очередь упоминается о двух темах, важных для Китая. Первая из них — это Тайвань: Си Цзиньпин выразил надежду, что Трамп подойдет к этой проблеме "взвешенно". Вторая — "китайско-американские экономические и торговые отношения", которые не должны быть конфликтными.

Были и другие темы, о которых упомянули в конце статьи. Среди прочего, политики поговорили об "основных международных и региональных вопросах, вызывающих общее беспокойство". В этом контексте упоминается о российско-украинской войне и войне в Израиле.

Трамп и Китай — Си Цзиньпин о разговоре 17 января Фото: Скриншот

Отметим, в ноябре, после победы Трампа на президентских выборах, Фокус писал об отношении республиканца к Китаю. По мнению новоизбранного лидера США, КНР — это одна из его основных проблем, кроме России и Ирана. Американец заявил, что он преодолеет эту проблему экономическим путем, подняв пошлины на китайские товары на сотни процентов.

Напоминаем, в декабре издание Finencial Times описало пять возможных сценариев, по которым может пойти политика Трампа: в некоторых из них США "сдают" и Украину, в Тайвань.