Мільйони людей забули про стоматологів: учені назвали масштаби проблем зубної гігієни

Проблема догляду за порожниною рота є глобальним питанням для мільйонів людей і впливає на наше загальне здоров'я. Однак лікарі з'ясували, що причиною її ігнорування є не одна лише лінь, а ціла низка зовнішніх чинників, які не залежать від нас.

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Нещодавній аналіз результатів дослідження Офісу національної статистики Англії (ONS) вказав на значні відмінності в доступності стоматологічної допомоги в усій країні, особливо ті, що зачіпають деякі регіони та демографічні групи. Ці результати, враховуючи, що їх було отримано під час дослідження країни з високим рівнем життя, тим самим натякають на ще гіршу ситуацію на глобальному рівні, пише The Probe.

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Аналіз отриманих ONS даних, проведений незалежною консалтинговою компанією Broadstone, засвідчив, що 5,9% працездатного населення Англії (16-64 роки), яке має доступ до стоматологічної допомоги або стоматологічних лікарень, не відвідували стоматолога протягом понад двох років. Ця цифра дорівнює приблизно 1,2 мільйона осіб, що викликає занепокоєння з приводу недотримання гігієни порожнини рота та її ширших наслідків для здоров'я.

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Дослідження виявило вражаючу статистику: 12,0% усіх жителів Англії, або 5,7 мільйона осіб, повідомили, що у них немає стоматолога. З них 4,9 мільйона належать до працездатного віку. Насторожив дослідників і той факт, що з тих, у кого немає стоматолога, хто намагався записатися на прийом до лікаря протягом останніх 28 днів, 81,2% не змогли цього зробити. Після цих невдалих спроб більшість (75,6%) не зробили жодних подальших дій, що вказує на відсутність реальних альтернатив для багатьох людей.

У містах частка людей, які не мають стоматолога, була найвищою — 13,1%, тоді як у сільській місцевості цей показник був нижчим — 10,5%. Емілі Джонс, директор з консультування клієнтів компанії Broadstone, наголосила на серйозності цих результатів, заявивши: "Здоров'я порожнини рота — найважливіша основа загального благополуччя, і невилікувані стоматологічні проблеми можуть призвести до серйозніших ризиків для здоров'я, від інфекцій і порушення сну до серцево-судинних ускладнень". Вона також зазначила, що відсутність регулярних відвідувань стоматолога підвищує ризик непомічених захворювань порожнини рота, включно з хворобами ясен і раком порожнини рота.

Джонс наголосила, що для усунення цієї прогалини і підвищення добробуту співробітників важливо, щоб роботодавці вживали заходів щодо надання стоматологічних пільг у рамках свого медичного обслуговування. Результати дослідження були отримані в той момент, коли доступ до стоматологічної допомоги став предметом пильної уваги держави.

Незважаючи на заклики до урядового втручання з метою підвищення доступності, прогрес у цій галузі видається мінімальним. Тим часом роботодавцям рекомендується розглянути можливість надання пільг у сфері охорони здоров'я, які могли б знизити навантаження на подібні служби, особливо в умовах, коли підприємства стикаються зі зростанням витрат у зв'язку зі збільшенням національної страховки і мінімальної заробітної плати.

Охоплення стоматологічної допомоги в Англії знижується впродовж багатьох років, що посилюється тим, що значна кількість фахівців-стоматологів залишають державні організації і переходять на приватну практику. Це, своєю чергою, відображає і сумну світову статистику подібних змін. Згідно зі звітом Британської стоматологічної асоціації за 2023 рік, майже половина стоматологів в Англії заявили про плани скоротити свою роботу в державних структурах, що ще більше посилює проблеми доступу. Це узгоджується з даними дослідження про брак вільних місць і незадоволені стоматологічні потреби населення.

Раніше Фокус писав про те, що нехтування гігієною рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

Також Фокус писав про те, як погана гігієна рота призвела до перетворення язика чоловіка на зелене волохате щось. У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.