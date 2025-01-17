Мозок виявився головним лиходієм: учені виявили можливу причину ожиріння

Наш мозок має цілу низку звичок, вироблених упродовж тисяч років еволюції, проте в сучасному світі вони можуть перетворитися на недолік. Науковці з'ясували, що одна така звичка значно впливає на наш апетит і придумали спосіб боротьби з нею.

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Нещодавнє дослідження з'ясувало як мозок обробляє цукор і жир, даючи уявлення про те, як формуються наші харчові звички. Дослідники зосередилися на частині мозку під назвою гіпокамп (ГПК), яка відома своєю роллю в пам'яті та навігації. У цій ділянці вони виявили дві групи нейронів — одна реагує на цукор, а інша — на жир. Ці нейрони не тільки допомагають нам згадати, де ми знайшли смачну їжу, а й впливають на те, скільки її ми з'їдаємо, пише News Medical.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Metabolism, може допомогти в розробці нових способів боротьби з переїданням і ожирінням. Щоб перевірити, як працюють ці нейрони, вчені годували мишей цукром або жиром прямо в шлунку, одночасно вимірюючи активність у їхньому мозку. Вони виявили, що певні нейрони в ГПК стають дуже активними при їхньому впливі цукру або жиру.

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Ця реакція залежала від сигналів, що проходять через блукаючий нерв, який з'єднує кишківник із мозком. Коли цей нерв перерізали, нейрони перестали реагувати на поживні речовини. Команда також підтвердила, що нейрони, які реагують на цукор, відрізняються від нейронів, які реагують на жир, що означає, що мозок обробляє ці дві поживні речовини окремо.

Дослідження було продовжено, щоб подивитися, що станеться, коли ці конкретні нейрони будуть видалені. Коли вони були відключені, миші з'їдали вдвічі менше цукру, ніж зазвичай, але споживання жиру залишалося колишнім. З іншого боку, при видаленні нейронів, що реагують на жир, миші з'їдали на 40% менше жиру, але при цьому нормально споживали цукор. Це говорить про те, що мозок має окремі системи для ухвалення рішення про те, скільки цукру або жиру потрібно з'їсти.

Дослідники також виявили, що нейрони, які реагують на цукор, відіграють ключову роль у запам'ятовуванні його місцезнаходження, тоді як нейрони, які реагують на жир, впливають як на пам'ять, так і на загальну харчову мотивацію. Наукова робота також показала, як вони впливають на набір ваги. Миші з відключеними нейронами, що реагують на цукор, споживали менше їжі з високим вмістом жиру і цукру і не набирали вагу, тоді як миші з нормальними нейронами їли більше і набирали жир. Аналогічним чином миші з відключеними нейронами, що реагують на жир, з'їдали менші порції продуктів з високим вмістом жиру, що допомагало їм підтримувати свою вагу.

Це дослідження показує, як наш мозок спонукає нас шукати багаті на калорії продукти, як-от цукор і жир, що було корисно для виживання в минулому, але може призвести до проблем у сучасному світі, де такі продукти всюди, вважає Гійом де Лартіг, ад'юнкт-асистент професора неврології та автор дослідження. Отримані результати можуть допомогти вченим розробити методи боротьби з переїданням, впливаючи на певні ділянки мозку, пов'язані з тягою до їжі та пам'яттю. На ожиріння страждали понад 42% дорослих жителів в одних лише США станом на 2020 рік, що підвищувало ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем зі здоров'ям у мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.