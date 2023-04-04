Регулярный сон снижает риск развития астмы: даже при генетической предрасположенности

Знаете ли вы, как режим сна влияет на риск развития астмы? Новое исследование дает некоторые ответы.

Related video

Согласно результатам десятилетнего исследования, постоянный достаточный ночной сон может значительно снизить вероятность развития астмы. Астма – это заболевание, затрудняющее дыхание, которым страдают около 300 миллионов человек во всем мире, и его причины остаются неясными. Однако данное исследование показало, что нерегулярный режим сна может увеличить вероятность генетической предрасположенности к астме, что может удвоить риск диагностирования этого заболевания, пишет The Guardian.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Исследование предполагает, что соблюдение здорового режима сна может снизить риск развития астмы, даже если у человека есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Таким образом, раннее выявление и устранение нарушений сна может снизить риск развития астмы.

Исследователи Шаньдунского университета проанализировали данные исследования, чтобы изучить связь между особенностями сна и риском развития астмы. Исследование включало 455 405 участников в возрасте от 38 до 73 лет, за которыми велось наблюдение в течение более десяти лет.

В начале исследования участников опросили об их режиме сна, в том числе о том, являются ли они утренними или ночными совами, о продолжительности сна и о том, были ли у них проблемы, связанные со сном, такие как храп, бессонница или дневная сонливость.

В исследовании здоровый режим сна определялся как предпочтение утреннего типа сна, сон от семи до девяти часов за ночь, редко или никогда не страдающий бессонницей, храпом или чрезмерной дневной сонливостью.

Исследователи составили карту генетического состава всех участников и рассчитали балл риска развития астмы для каждого человека.

Примерно у трети участников был высокий генетический риск развития астмы, у трети – промежуточный, а у оставшейся трети – низкий.

За 10-летний период исследования астма была диагностирована у 17 836 человек. У участников с высоким генетическим риском вероятность развития астмы была на 47% выше по сравнению с участниками с низким генетическим риском. Кроме того, у людей с плохим режимом сна вероятность развития астмы была на 55% выше, чем у людей со здоровым режимом сна.

У людей с высоким генетическим риском плохой режим сна привел к более чем двукратному увеличению диагноза астмы по сравнению с людьми со здоровым режимом сна и низким генетическим риском. Здоровый режим сна снижает риск развития астмы на 44% у лиц с низким генетическим риском, на 41% у лиц со средним риском и на 37% у лиц с высоким генетическим риском.

Исследователи пришли к выводу, что здоровый режим сна может значительно снизить риск развития астмы во всех генетических подгруппах. Они также предположили, что сочетание низкого генетического риска и здорового режима сна может предотвратить около одной пятой случаев астмы на популяционном уровне.

Исследование показало, что плохой режим сна и особенности сна значительно связаны с повышенным риском развития астмы у взрослых. Сочетание высокой восприимчивости и плохого режима сна может привести к аддитивному риску развития астмы. Поэтому более здоровый режим сна потенциально может помочь предотвратить астму независимо от генетических условий.

Исследование было обсервационным, поэтому причинная связь не может быть установлена, и исследователи признали некоторые ограничения в своих выводах. Однако они предположили, что плохой сон может вызывать воспалительную реакцию в организме, что приводит к повышению риска развития астмы.

Доктор Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций, призвала к осторожности, заявив, что, хотя исследование предполагает связь между астмой и недостаточным сном, еще слишком рано делать выводы о том, что лечение плохого сна может снизить риск развития астмы.

Ранее Фокус писал про повышенные риски возникновения астмы у детей. Этому способствует пользование газовыми плитами.