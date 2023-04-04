Регулярний сон знижує ризик розвитку астми: навіть за генетичної схильності

Чи знаєте ви, як режим сну впливає на ризик розвитку астми? Нове дослідження дає деякі відповіді.

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Згідно з результатами десятирічного дослідження, постійний достатній нічний сон може значно знизити ймовірність розвитку астми. Астма — це захворювання, що ускладнює дихання, на яке страждають близько 300 мільйонів людей у всьому світі, та його причини залишаються незрозумілими. Однак це дослідження показало, що нерегулярний режим сну може збільшити ймовірність генетичної схильності до астми, що може подвоїти ризик діагностування цього захворювання, пише The Guardian.

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Дослідження припускає, що дотримання здорового режиму сну може знизити ризик розвитку астми, навіть якщо у людини є генетична схильність до цього захворювання. Таким чином, раннє виявлення та усунення порушень сну може знизити ризик розвитку астми.

Дослідники Шаньдунського університету проаналізували дані дослідження, щоб вивчити зв'язок між особливостями сну і ризиком розвитку астми. Дослідження включало 455 405 учасників у віці від 38 до 73 років, за якими велося спостереження протягом понад десяти років.

На початку дослідження учасників опитали про їхній режим сну, зокрема про те, чи є вони ранковими або нічними совами, про тривалість сну та про те, чи мали вони проблеми, пов'язані зі сном, як-от хропіння, безсоння або денна сонливість.

У дослідженні здоровий режим сну визначався як перевага ранкового типу сну, сон від семи до дев'яти годин за ніч, рідко або ніколи не страждає безсонням, хропінням або надмірною денною сонливістю.

Дослідники склали карту генетичного складу всіх учасників і розрахували бал ризику розвитку астми для кожної людини.

Приблизно у третини учасників був високий генетичний ризик розвитку астми, у третини — проміжний, а у решти третини — низький.

За 10-річний період дослідження астма була діагностована у 17 836 осіб. В учасників із високим генетичним ризиком імовірність розвитку астми була на 47% вищою порівняно з учасниками з низьким генетичним ризиком. Крім того, у людей із поганим режимом сну ймовірність розвитку астми була на 55% вищою, ніж у людей зі здоровим режимом сну.

У людей з високим генетичним ризиком поганий режим сну призвів до більш ніж дворазового збільшення діагнозу астми порівняно з людьми зі здоровим режимом сну та низьким генетичним ризиком. Здоровий режим сну знижує ризик розвитку астми на 44% в осіб із низьким генетичним ризиком, на 41% в осіб із середнім ризиком та на 37% в осіб із високим генетичним ризиком.

Дослідники дійшли висновку, що здоровий режим сну може значно знизити ризик розвитку астми у всіх генетичних підгрупах. Вони також припустили, що поєднання низького генетичного ризику та здорового режиму сну може запобігти близько однієї п'ятої випадків астми на популяційному рівні.

Дослідження показало, що поганий режим сну та особливості сну значно пов'язані з підвищеним ризиком розвитку астми у дорослих. Поєднання високої сприйнятливості та поганого режиму сну може призвести до адитивного ризику розвитку астми. Тому більш здоровий режим сну потенційно може допомогти запобігти астмі незалежно від генетичних умов.

Дослідження було обсерваційним, тому причинний зв'язок не може бути встановлений, та дослідники визнали деякі обмеження у своїх висновках. Однак вони припустили, що поганий сон може викликати запальну реакцію в організмі, що призводить до підвищення ризику розвитку астми.

Доктор Еріка Кеннінгтон, керівник відділу досліджень та інновацій, закликала до обережності, заявивши, що, хоча дослідження припускає зв'язок між астмою і недостатнім сном, ще занадто рано робити висновки про те, що лікування поганого сну може знизити ризик розвитку астми.

Раніше Фокус писав про підвищені ризики виникнення астми у дітей. Цьому сприяє користування газовими плитами.