Женщина сделала ДНК-тест после шутки о ее внешности и узнала неожиданную правду

Китаянка пошла за ответами к своим родителям, но те, как оказались, не могли даже назвать точную информацию о дате ее рождения.

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24-летняя китаянка, которую называют Донг, случайно узнала, что не является биологической дочерью своих родителей. Однажды она услышала шутку от коллег о том, что не похожа на местную, поэтому сделала генетическую экспертизу, чтобы проверить. Результат анализа шокировал всех, пишет издание South China Morning Post.

Донг из городка Синьсян, что в провинции Хэнань, рассказала, что коллеги неоднократно комментировали ее специфическую внешность.

"Они говорили: "Ты совсем не похожа на местную. У тебя широкий нос, большие губы и глаза", — вспоминала китаянка.

Женщина пошла за ответами к своим родителям, но те, как оказались, не могли даже назвать точную информацию о дате ее рождения.

Генетический тест показал, что Донг, скорее всего, родом из провинции Гуанси, расположенной на крайнем юге Китая. После того как об этом случае написали СМИ, другая китаянка с фамилией Ци заявила, что Донг может быть ее давно потерянной дочерью, поскольку очень похожа на нее.

"Смотрю и чувствую, что она моя дочь, хотя я и не видела ее после рождения. В свое время, потеряв ребенка, пережила сильную боль и ежедневно плакалась мужу, потому что не могла понять, куда она делась", — рассказывает Ци.

Женщина сделала ДНК-тест, чтобы узнать правду Фото: Pexels

Сейчас эта женщина вместе со своим сыном готовятся к поездке в Хэнань, чтобы встретиться с Донг. Местные волонтеры вызвались помочь им со сбором образцов ДНК и провести анализы.

Пользователи сети удивились такому совпадению и поддержали стремление фигурантки этой истории узнать правду.

"Важно выяснить, что произошло: его украли, продали или незаконно усыновили. Обстоятельства имеют большое значение!" — прокомментировал один из участников обсуждения.

"Это так драматично. Надеюсь, что это не криминальная история, а она просто потерялась. Это так тяжело пережить! Желаю этой девушке как можно быстрее найти свою родную семью и обнимаю", — отметил другой.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.